247 هزار جوان بسیجی مازنی در اردوهای هجرت مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی روستاهای المشیر و گیله کلای قائم شهر با اشاره به شرکت ۲۴۷ هزار جوان بسیجی استان تابستان امسال در اردوهای هجرت بسیج سازندگی، گفت: با حضور این جوانان، ۵/۲ میلیون نفر روز کار در طرح های عمرانی بسیج سازندگی استان انجام شد.

وی با اشاره به رشادت های جوانان کشور در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان ساخت: پس از پایان جنگ تحمیلی سازندگی در کشور آغاز شد و توجه به زیرساخت های توسعه در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

طاهایی افزود: در دولت نهم و دهم به موضوع سازندگی بویژه در روستاها توجه بیشتری شد و امروز دور افتاده ترین روستاها از امکانات زندگی برخوردارند.

استاندار مازندران با بیان اینکه تکلیف امروز همه ما بسیج در عرصه سازندگی، تولید و کار بیشتر و ساختن ایران اسلامی است، تصریح کرد: همین اهمیت موجب شد تا رهبر معظم انقلاب در اولین روز هفته دفاع مقدس، جوانان شرکت کننده در اردوهای سازندگی بسیج را به حضور بپذیرند.

طاهایی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی استان نیز با همراهی بسیج سازندگی وارد عرصه عمران و آبادانی مناطق محروم شده اند.

وی همچنین از کشاورزان خواست تا با آموزش های نوین تولید محصولات خود را افزایش داده و سهم مهمی در خودکفایی کشور ایفا کنند.

مجتمع آبرسانی به روستاهای المشیر و گیله کلا با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان و با ۲۲ کیلومتر شبکه آبرسانی به بهره برداری رسید.

به گزارش مهر، استاندار مازندران با حضور در نمایشگاه دستاوردهای صنعتی یادگاران دفاع مقدس که تحت عنوان صنعتگر شهید حاج حسین بصیر در محل نمایشگاه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد به خبرنگاران گفت:صنعت گران ما در دوران دفاع مقدس نقش موثری ایفاء کردند.

طاهایی بازسازی سوسنگرد را از افتخارات صنعت گران بسیجی کشور دانست و افزود: این نمایشگاه فرصتی برای یادآوری خاطرات و تاکید بر تداوم حرکت تولید و سازندگی است.