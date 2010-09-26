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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

وارش در شناسایی استعدادهای فیلمسازان مازنی موثر است

وارش در شناسایی استعدادهای فیلمسازان مازنی موثر است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون هنری ارشاد مازندران گفت: جشنواره فیلم کوتاه وارش فرصتی برای هنرمندان فیلمساز کشور به ویژه فیلمسازان مازندرانی و در شناسایی استعدادهای این عده اثرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره با محوریت موضوعات بومی و دفاع مقدس در نظر دارد نقش ارزنده ی خود را در راستای توسعه فرهنگ و هنر مازندران و دیگر مناطق ایفاد نماید.

وی افزود: این جشنواره به هر دلیلی که متوقف شده بود این بار با دستور قاطع مدیر کل محترم و حمایت مسئولان ارشد استان به این دلیل آغاز به کار کرد تا وعده های دولت محترم مبنی بر این که باید امور فرهنگی و هنری توسعه ی بیشتری بیابد محقق شود.
 
قاسمی، هنر فیلم و سینما را یکی از اصلی ترین عناصر فرهنگ سازی در سطح جامعه دانست و گفت: این فیلمسازان هستند که می توانند فرهنگ های صحیح در روابط اجتماعی راتایید و تبلیغ و در نقطه ی مقابل اعمال ناشایست رفتاری را تقبیح و تکذیب کنند.
 
معاون هنری اداره کل ارشاد مازندران در خصوص طرح و برنامه های اداره کل برای شش ماهه ی دوم سال و نیز سالهای آتی گفت: با توجه به حمایت قاطع مدیر کل محترم از فیلمسازان و جریان فیلمسازی در استان و نیز با توجه به سفر آینده اعضای محترم هیأت دولت به استان که قرار است با رویکرد فرهنگی باشد جامعه هنری در تمام شاخه ها به ویژه فیلم و تئاتر استان شاهد اقدامات گسترده ای در اینخصوص خواهند بود.
 
وی با اشاره به راه اندازی دبیرخانه جشنواره فیلم وارش گفت: تمام تلاش خویش را جهت برگزاری هر چه مطلوب تر جشنواره آغاز کرده و تاکید داریم تا شأن هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره حفظ شود.
 
قاسمی گفت: اصل بی طرفی در دبیر خانه جشنواره مورد تاکید ماست و مدیر اجرایی با نگاهی باز و تکثر گرا به موضوع پرداخته تا آرامش و اطمینان را به تمام ارسال کنندگان فیلم هدیه کند.
 
 
کد مطلب 1159184

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