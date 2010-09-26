به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری جشنواره هنری عصر سوره سه بسته فرهنگی از بهترین آثار سینمای دفاع مقدس که طی سی سال، تولید شده‌اند به رسم یادبود به مهمانان حاضر در این جشن هدیه داده می‌شود. بسته اول شامل فیلم‌های "آخرین شناسایی"، "چشم شیشه‌ای"، "خداحافظ رفیق"، "حمله به اچ 3"، "وصل نیکان" و فیلم "هراس" است.

در بسته دوم فیلم‌های "تارا و تب توت فرنگی"، "بلمی به سوی ساحل"، "خاکستر سبز"، "گذرگاه"، "مهاجر" و "دیدار" جای دارد. مجموعه سوم از این بسته فرهنگی را فیلم‌های "هیوا"، "شیدا"، "فرزند خاک"، "سجاده آتش"، "بر فراز فاو" (مستند)، "یک روز زندگی با اسرا" (مستند)، "سرباز کوچک" (نیمه بلند)، "روزی خواهد آمد" (کوتاه)، "سقای تشنه لب" (کوتاه)، "ریحانه" (کوتاه)، "قاصد" (کوتاه) و "معبر" (کوتاه) تشکیل می‌دهند.

تمام این آثار به همت موسسه هنرهای تصویری سوره تهیه و توزیع شده‌اند. جشنواره هنری عصر سوره به مناسبت بزرگداشت سی‌امین سال آغاز دوران دفاع مقدس از 31 شهریورماه تا هفتم مهرماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.





