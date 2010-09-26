ایران با شکست قهرمان آسیا به نخستین پیروزی جهانی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان امروز یکشنبه تیم ملی کشورمان در سالن 11 هزار و 200 نفری "مدیولانوم فوروم" شهر میلان با نتیجه 3 بریک ژاپن، قهرمان آسیا را شکست داد.

شاگردان حسن معدنی گیم نخست را با نتیجه (25 بر 15) به تیم ژاپن واگذار کردند اما در گیم‌های دوم تا چهارم به ترتیب با نتایج (17 بر 25)، (24 بر 26) و (23 بر 25) پیروز شدند.

این نخستین پیروزی والیبال ایران در مسابقات جهانی است در حالیکه پیش از این ملی پوشان کشورمان سه دوره حضور در مسابقات جهانی را تجربه کرده بودند. همچنین تیم ملی والیبال کشورمان با کسب این پیروزی و بدون توجه به باخت روز گذشته مقابل مصر صعود خود به مرحله دوم پیکارهای جهانی 2010 را مسجل کرد.

پیروزی برابر ژاپن در حالی برای والیبالیست‌های ایران رقم خورد که آنها در فینال جام ملت‎های آسیا و پس از پیکارهای جایزه بزرگ مغلوب ژاپن شده بودند.

شاگردان حسین معدنی فردا دوشنبه آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی مردان جهان را مقابل ایتالیا برگزار می‌کنند. ایتالیا در دوره پیشین مسابقات جهانی نیز حریف کشورمان بود که موفق به پیروزی شد. البته آخرین تقابل والیبالیست‎‌های ایران و ایتالیا مربوط به مسابقات انتخابی 2008 المپیک پکن می‌شود که با شکست بازیکنان کشورمان همراه بود. دیدار تیم‌های ایران و ایتالیا ساعت 22:30به وقت ایران برگزار می‌شود.

هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان تا 18 مهرماه در ایتالیا پیگیری خواهد شد. برزیل مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌هاست.