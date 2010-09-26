  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۶

رئیس سازمان پزشکی حج ایران:

مراکز درمانی زائران ایرانی در عراق وضعیت مطلوبی دارند

مراکز درمانی زائران ایرانی در عراق وضعیت مطلوبی دارند

نماینده رئیس جمهور در شورایعالی جمعیت هلال احمر و رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در بازدید از مراکز درمانی زائران ایرانی در عراق با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت این مراکز از دیدار آتی خود با مسئولان عراقی برای بهبود کیفیت خدمات مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ریاض امروز یکشنبه از مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در عراق بازدید و عملکرد درمانگاهها و قسمتهای مختلف درمانی این مرکز را مثبت ارزیابی کرد.

نماینده رئیس جمهور در شورایعالی جمعیت هلال احمر در این بازدید اظهار داشت: به منظور تسهیل و ایجاد مقدمات ارائه خدمات مطلوبتر به زائرین عتبات عالیات با رئیس جمعیت هلال احمر عراق، رئیس تولیت آستان مقدس حضرت سید الشهداء و تنی چند از مسئولان شهرهای کربلا و نجف نشست مشترکی خواهیم داشت.

دیدار رئیس مرکز پزشکی حج ایران با رئیس جمعیت هلال احمر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پزشکی حج و زیارت جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائرین عتبات عالیات در عراق دارای چهار درمانگاه و مطب در شهر کربلای معلی، دو درمانگاه در شهر نجف اشرف، یک درمانگاه در شهر مقدس کاظمین و یک درمانگاه در شهر بغداد است.

کد مطلب 1159190

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها