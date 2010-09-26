مراکز درمانی زائران ایرانی در عراق وضعیت مطلوبی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ریاض امروز یکشنبه از مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در عراق بازدید و عملکرد درمانگاهها و قسمتهای مختلف درمانی این مرکز را مثبت ارزیابی کرد.

نماینده رئیس جمهور در شورایعالی جمعیت هلال احمر در این بازدید اظهار داشت: به منظور تسهیل و ایجاد مقدمات ارائه خدمات مطلوبتر به زائرین عتبات عالیات با رئیس جمعیت هلال احمر عراق، رئیس تولیت آستان مقدس حضرت سید الشهداء و تنی چند از مسئولان شهرهای کربلا و نجف نشست مشترکی خواهیم داشت.

دیدار رئیس مرکز پزشکی حج ایران با رئیس جمعیت هلال احمر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پزشکی حج و زیارت جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائرین عتبات عالیات در عراق دارای چهار درمانگاه و مطب در شهر کربلای معلی، دو درمانگاه در شهر نجف اشرف، یک درمانگاه در شهر مقدس کاظمین و یک درمانگاه در شهر بغداد است.