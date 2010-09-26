گرامیداشت یاد شهدا تنها منحصر به هفته دفاع مقدس نباشد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، تهمینه عرفانیان، بعد از ظهر یکشنبه در همایش " ستوان‌های پایداری" در بیرجند گفت: ما در جنگ انقلاب اسلامی ایران را به جهانیان ثابت کردیم.

وی با بیان اینکه ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خود بایستیم بیان داشت: امروز نیز باید با الگو گیری از شهدا در مسیر آبادانی ایران اسلامی تلاش کنیم.

همسر شهید چراغچی تاکید کرد: امروز بزرگترین مشکلی که مسلمانان را تهددید می کند این است که فکر کنند چون امنیت داریم باید راحت بنشینیم و از دشمن غافل شویم.

وی با بیان اینکه شهدا فرهنگ جامعه ما را تغییر دادند افزود: شهدا با رهنمودهای و ولایت امام خمینی (ره) فرهنگ جامعه ما رابه اصل و ریشه آن برگرداندند.

عرفانیان با تاکید بر خودسازی و افزایش بصیرت در جامعه گفت: شهید چراغچی قبل از شهادت به خود سازی پرداخت و از ایشان بیش از 100 کتاب به یادگار ماند که همه آنها ایشان را مطالعه کرده بودند.

وی هدف قرار دادن ولایت و رهبری را یکی از مهمترین اهداف دشمنان و استکبار جهانی دانست و بیان داشت: باید همه ما به این مهم توجه بیشتر داشته باشیم.

همسر شهید چراغچی با انتقاد از فاصله ایجاد شده بین نسل امروز و شهدا گفت: دشمن از فاصله ایجاد شده بین ما در راستای اهداف جنگ نرم خود استفاده می کند.

وی همچنین ضمن انتقاد از تعداد کم کتاب‌های نوشته شده درزمینه شهدا خاطرنشان کرد: تاکنون تنها پنج هزار و 600جلد کتاب با موضوع شهدا نوشته شده که این تعداد در مقایسه با آمار شهدا بسیار کم است.

عرفانیان با تاکید بر الگوگیری از شهدا ادامه داد: بهترین الگوها برای جوانان ما در آثار منتشر شده از شهدا نهفته است.وی همچنین با اشاره به اینکه همه هجمه استکبار بروی دین و اعتقادات ما است، افزود: باید با افزایش بصیرت و آگاهی در مقابل آنها ایستادگی کرد.

همسر شهید چراغچی گفت: دفاع مقدس، دفاع از همه مظلومان جهان بود.