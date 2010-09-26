غرب با کمک رسانه در پی خالی کردن دل مردم ایران از ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی‌اصغر غلامرضایی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشکده صدا و سیما در قم با بیان اینکه کار این دانشکده بسیار حساس است اظهار داشت: صدا و سیمای یک کشور می‌تواند با هدایت افکار عمومی کشور را نجات دهد.



وی عنوان کرد: غرب تمام تلاش خود را به کار می‌بندد که دل‌های مردم ما را در داخل خالی از عشق و ایمان کند و تنها منفذی که برای ورود به این عرصه موثر می‌داند صدا و سیما است که در این زمینه بسیار کار می‌کند تا به هدف نهایی خود برسد.



وی با بیان اینکه چندین سال قبل در دیدار مقام معظم رهبری با مسئولین صدا و سیما، ایشان مطالبی را مطرح کردند که در آن زمان به عمق آن پی نبردیم افزود: ایشان فرمودند جنگ فرا رسانه در پیش است و با وجود اینکه غرب امکانات زیادی را در اختیار دارد ولی هیچگاه از آن‌ها استفاده نمی‌کند مگر اینکه مجبور شود.



معاون آموزش و پژوهش سازمان صدا و سیما افزود: تأکید ایشان بر روی جنگ نرم بود و اینکه باید در این جنگ پیروز شوید که ما متأسفانه کمتر به آن توجه کردیم.



وی با اشاره به اینکه در این زمان طلبه شدن یک توفیقی است که نصیب هر شخصی نمی‌شود عنوان کرد: طلابی که پس از گذاراندن دوره‌های حوزوی بر سر کلاس‌های دانشکده صدا و سیما حاضر می‌شوند می‌خواهند کلام خود را از این طریق به دنیا برسانند.



وی با بیان اینکه کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند وظیفه سنگینی بر عهده دارند اظهار داشت: طلبه‌هایی که در این دانشکده مشغول به تحصیل‌اند باید از طرفی دعا کنند که در صف سربازان امام زمان‌(عج) قرار دارند و از طرفی نیز باید دعا کنند که کاش در این جایگاه نبودند چرا که حضور در این جایگاه بیسار مشکل و سخت است.



غلامرضایی خاطر نشان کرد: در هیچ کجای دنیا مرکزی همانند دانشکده صدا و سیما وجود ندارد که ارتباط بین دین و رسانه را بر قرار کند که باید بعد از 13 سال در مرکز پژوهش‌های سازمان تحول دیگری صورت گیرد و برنامه‌ها با ساختار جدیدی تولید شود.



معاون آموزش و پژوهش سازمان صداو سیما با بیان اینکه بسیاری از برنامه‌هایی که در صدا و سیما مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد نتیجه کار شما در دانشکده صدا و سیما است افزود: باید حرف دین را به صورت غیر مستقیم و به گونه‌ای که لباس دینی افراد دیده نشود به مخاطبان منتقل کرد چرا که این روش تأثیرگذارتر است.



وی افزود: سازمان صدا و سیما در نظر دارد تا سریال‌ها و فیلم‌هایی با محتوای دینی تولید کند که مقدمات کار توسط متخصصان در این دانشکده باید فراهم شود تا با خلق آثاری جدید نیاز جامعه بر طرف شود.

