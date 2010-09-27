پرداخت تسهیلات کشاورزی، تولیدی و تبدیلی در فارس آغاز شد

محمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: طرح های نیمه تمام بخش کشاورزی استان در اولویت پرداخت تسهیلات از محل بنگاه های زود بازده هستند تا با استفاده از این مبالغ، پروژه های نیمه تمام هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: بانک کشاورزی آمادگی پرداخت هرگونه تسهیلات به طرح هایی که سازمانهای صنایع و معادن و کشاورزی تایید کند را دارد و اینگونه پرداختها با سود بسیار پائین انجام می شود.

مدیر عامل بانک کشاورزی فارس با بیان اینکه تامین سرمایه در گردش پروژه ها در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: تسهیلات با توجه به ظرفیت و تعداد اشتغال پس از بازدید کارشناسان پرداخت می شود و باید توجه داشت که این پرداختها در جهت تامین سرمایه در گردش صنایع تولیدی، تبدیلی، فرآوری و بخش کشاورزی است.

طباطبایی تسهیل در پرداخت تسهیلات را یکی از دلایل تنوع در ارایه ضمانت دانست و گفت: این تسهیلات از محل بنگاه های زود بازده پرداخت می شود از این رو با دریافت انواع ضمانتها امر پرداخت تسهیلات صورت می گیرد و یا حتی در خصوص افرادی که برای یافتن ضمانت با مشکل مواجه هستند خود پروژه به عنوان ضمانت مورد قبول است.