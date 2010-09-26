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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۴

لاریجانی به مازندران سفر می کند

لاریجانی به مازندران سفر می کند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه هفته جاری به مازندران سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور تجلیل و تکریم از یادگاران هشت سال دفاع مقدس به مازندران سفر می کند.

علی لاریجانی قرار است به منظور تجلیل و تکریم از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و تجدید بیعت با امام (ره) و شهدا و رهبر فرزانه انقلاب و تلاش در جهت تولید علم و جنبش نرم افزاری در همایش بسیج اساتید دانشگاه های مازندران شرکت نماید.

این همایش چهارشنبه هفتم مهر ماه 89 در دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار شود.
 
علاوه بر سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سردار شریف مسئول روابط عمومی ستاد کل نیروی های مسلح نیز در وصف دوران عزت آفرین دفاع مقدس سخنرانی خواهد کرد.
کد مطلب 1159206

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