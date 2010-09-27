کارکنان مترو مکه به اعتصاب خود پایان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، کارگران چینی که هم اکنون در حال ساخت مترو 18 کیلومتری از مکه به مشاعر مقدس هستند به علت تاخیر در پرداخت حقوقشان دست به اعتصاب زده بودند که به آن پایان دادند.

پس از آنکه شرکت سازنده مترو مشاعرمقدس علیه کارگران شکایت کرد این ماجرا با دخالت پلیس پایان یافت.

کارگران از این شکایت داشتند که حقوقشان ماههاست که پرداخت نشده است.

این مترو امسال نخستین سال خود را تجربه می کند و با یک سوم ظرفیت کار خواهد کرد و تنها حجاج عربستانی را به مشاعر مقدس و بالعکس نقل مکان خواهد کرد.

این مترو که به طور کامل در سال 2012 راه اندازی خواهد شد پس از نقل و انتقال حجاج عربستانی در برنامه سال جاری اولویت را به زائران خاورمیانه و سپس زائران دیگر نقاط جهان خواهد داد.

قرار است در حج امسال مترو با دریافت 90 ریال از هر زائری، آن را از مکه به مشاعر مقدس منتقل کند.