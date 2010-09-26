به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی مهر پیش از سفر تیم فوتبال زیر 19 سال(جوانان) ایران به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در نشستی خبری که ساعت 10:30 دقیقه روز سه‌شنبه ششم مهرماه برگزار می‌شود، در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود.

در این نشست سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال(جوانان) ایران در مورد آخرین وضعیت این تیم پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در چین صحبت خواهد کرد.

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه جاری در شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می‌شود، در گروه D با تیم‌های کره‌جنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.

