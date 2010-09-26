جشن عاطفه ها پنجشنبه در سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری گفت: با مشارکت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، وزارت آموزش و پرورش، نیروی مقاومت بسیج مستضعفین و کمیته امداد امام خمینی(ره) همچون سنوات گذشته این جشن مردمی با هدف جمع آوری هدایای نقدی و غیر نقدی آحاد مردم شریف و سخاوتمند در سراسر ایران اسلامی برگزار می شود.



انواری تصریح کرد: جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم جهت رفع مایحتاج دانش آموزان نیازمند تحت حمایت و غیر تحت حمایت و همچنین در اولویت بعد ارسال هدایای نقدی و غیرنقدی برای بهره مندی دانش آموزان مصیبت دیده سیل پاکستان که تمام زندگیشان را از دست داده اند صورت خواهد گرفت.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) در خصوص پایگاههای این جشن اظهار داشت: دفاتر کمیته امداد، پایگاههای سیار و ثابت ویژه جشن عاطفه ها و مدارس در سطح کشور آماده دریافت کمکهای مردمی می باشد و در تهران همچنان حسینیه ارشاد واقع در خیابان شریعتی، امازاده صالح (ع) ، میدان تجریش، مسجد النبی(ع)، میدان نبوت (نارمک)، مهدیه تهران خیابان ولیعصر (عج) و حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) واقع در شهرری پایگاههای اصلی این نهاد می باشند.

این گزارش می افزاید: هدایای جمع آوری شده بلافاصله به مناطق محروم کشور ارسال می شود و آنچه مقرر می شود که در اختیار کودکان و دانش آموزان نیازمند پاکستان قرار گیرد. طبق هماهنگی به جمعیت هلال احمر تحویل می شود تا این محموله نیز بلافاصله به مناطق سیل زده پاکستان ارسال و بدست دانش آموزان چشم انتظار پاکستانی برسد.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد در پایان خاطرنشان کرد: شماره حساب 3333 و 0103333333000 کمیته امداد نزد بانک ملی ایران شعبه پیام انقلاب اسلامی و دستگاههای خودپرداز این بانک و شماره حسابهای ارزی 333 ویژه دلار و 222 ویژه یورو نزد بانک ملی شعبه کمیته امداد جهت اهدای کمک های نقدی ایرانیان عزیز مقیم خارج از کشور و پایگاه اطلاع رسانی www.emdad.ir (کمک اینترنتی) آماده دریافت وجوه نقد هموطنان نوعدوست می باشد.

حسن انواری کل کمکهای نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده در جشن عاطفه های سال 1388 را 56 میلیارد ریال اعلام کرد که بلافاصله در اختیار دانش آموزان نیازمند تحت حمایت وغیر تحت حمایت در استانهای محروم قرار گرفت.