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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۰

بیسوادی در 116 روستای شهرستان اهر ریشه کن شد

بیسوادی در 116 روستای شهرستان اهر ریشه کن شد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس نهضت سواد آموزی شهرستان اهر گفت: تاکنون در 116 روستای این شهرستان، بیسوادی ریشه کن شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، محمدرضا بهمرام عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تا پایان سال‌جاری نیز در 80 روستای دیگر شهرستان جشن شکر گزاری باسوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال برگزار خواهد شد.

به گفته وی، بدین ترتیب جمع روستاهای پایان یافته به 196 روستا افزایش می یابد.

بهمرام با بیان اینکه 82 روستای منطقه برای ریشه کنی بیسوادی باقیمانده اند تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده،‌ در ایام دهه فجر سال 90 جشن ریشه کنی بیسوادی در افراد بین 10 تا 49 ساله برگزار خواهد شد.

رئیس نهضت سواد آموزی شهرستان اهر با اشاره به برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان و ستاد راهبردی سوادآموزی به ریاست فرماندار شهرستان اهر و با حضور مدیر کل نهضت سوادآموزی استان طی ماه جاری گفت: عزم و اراده مسئولان منطقه برای پایان بیسوادی در شهرستان جدی است و با همکاری ارگان های ذیربط پیش بینی می شود حداکثر در سال 91 جشن پایان بیسوادی در شهرستان اهر برگزار گردد.

بهمرام ادامه داد، در سالجاری شناسائی اسمی بیسوادان در 80 روستا انجام یافته و با همکاری ادارات آموزش و پرورش اهر و هوراند و امور عشایر در 52 روستای دیگر نیز شناسائی اسمی بیسوادان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: همچنین با مشارکت مدیران مدارس مشخصات اولیای بیسواد دانش آموزان در سطح شهر اهر استخراج و در اختیار نهضت سواد آموزی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با توجه به اهمیت جلوگیری از رشد بیسوادی اظهار امیدواری کرد، با همت و تدبیر همه مسئولان بخصوص آموزش و پرورش مبادی ورودی بیسوادی مسدود و همه کودکان واجب التعلیم از آموزش رسمی بهره مند شوند.

کد مطلب 1159220

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