چهار میلیارد تومان برای ساخت مترو در اراک اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر روز یکشنبه در مراسم افتتاح شش پروژه شهری اراک افزود: دو میلیارد تومان از این اعتبارات از محل مازاد درآمد استان و دو میلیارد تومان نیز از سوی وزیر مسکن برای ساخت این مترو در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه بایستی شهری در شان مردم استان داشته باشیم اظهارداشت: مشکلات ترافیکی، آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و اشکلات در حمل و نقل درون شهری از جمله مشکلات این شهر است.

شعبانی فرد با اشاره به ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در اراک اظهارداشت: سیاست دولت بر محرومیت زدایی در مناطق حاشیه ای شهرها و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی است.

وی با اشاره به اینکه محله هایی از شهر اراک که معتادان در آن قرار می گیرند بایستی سرو سامان داده شود گفت: خط کشی معابر، احداث مکانهای مذهبی،احداث دیوار ساحلی در اراک، توجه به ورزش محله ای و راه اندازی سد کمال صالح برای اصلاح آب شرب مردم از ضرورتهای مردم اراک محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون دو میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری اراک پرداخت شده است تصریح کرد: توقع این است که مردم در پرداخت عوارض نوسازی پروانه کسب و مالیات تلاش کنند تا سرعت خدمت رسانی نیز بیشتر شود.

در این مراسم شش پروژه شهری با اعتبار بالغ بر 25 میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و شهرداری در اراک به بهره برداری رسید.