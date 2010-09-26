بهداد سلیمی در حرکت یکضرب به مدال نقره دست یافت/ انوشیروانی هفتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که در آنتالیای ترکیه در حال برگزاری است، عصر امروز یکشنبه بهداد سلیمی در حرکت نخست، وزنه 203 کیلوگرمی را بالای سر برد. وی در حرکت دوم موفق به بالا بردن وزنه 208 کیلوگرمی شد اما در حرکت سوم درخواست وزنه 211 کیلوگرمی را کرد که موفق به بالای سر بردن آن نشد.

صحنه ای از وزن زدن امروز بهداد سلیمی در ترکیه

در این دسته وزنه بردار روس "اوگین چیگیشف" با بالای سر بردن وزنه 210 کیلوگرمی به مدال طلا رسید. "آرتن اوداچین" اوکراینی هم با مهار وزنه 205 کیلوگرمی سوم شد.

سجاد انوشیروانی دیگر وزنه بردار کشورمان در این دسته بود که با مهار وزنه 191 کیلوگرمی هفتم شد.

مسابقات وزنه بردای قهرمانی جهان که انتخابی المپیک 2012 لندن نیز به شمار می رود، از 25 شهریورماه سال جاری آغاز شده و به مدت 10 روز در آنتالیای ترکیه پیگیری می شود.