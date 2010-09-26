به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته برای حضور در مسابقات جهانی صربستان عصر امروز یکشنبه در سالن کاراته مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که در وزن 67- کیلوگرم حامد زیکساری با دو پیروزی برابر سعید غفاری جواز حضور در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان را کسب کرد.

در قسمت کمیته تیمی هم سعید حسنی‌پور با برتری مقابل مازیار الهامی و فرزاد عباس‌زاده جواز حضور در کمیته تیمی رقابت‌های جهانی را بدست آورد. علاوه بر این نفرات تاکنون حضور حسین روحانی در وزن 60- کیلوگرم، نادر جودت در وزن 84- کیلوگرم و هادی داودد آبادی به همراه مهدی سلطانی در کمیته تیمی قطعی شده است.

در وزن 75- کیلوگرم رقابت‌های انتخابی روز سه شنبه بین سعید فرخی، ابراهیم حسن بیگی و کیوان زرین برگزار خواهد شد که دو نفر باقیمانده به کمیته تیمی راه پیدا خواهند کرد. در وزن 84+ کیلوگرم اسماعیل ترک زاد و مهران بهنام‌‎فر دیدار انتخابی را برگزار می‌کنند.

بیستمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان هفته اول آبانماه در شهر بلگراد صربستان برگزار خواهد شد.