خانم مارپل با"آیینه سرتاسر ترک برداشت" به کتابفروشیها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان که از سری "کتابهای کارآگاه" از سوی این ناشر منتشر شده اولین‌بار در سال 1976 در لندن از مجموعه داستانهای خانم مارپل به چاپ رسیده است.

در"آیینه سرتاسر ترک برداشت" در 23 فصل این پیرزن معروف داستانهای کریستی با زیرکی پرده از راز جنایت بر می‌دارد و تبهکاران را به دام می‌اندازد.

عبدالله نژاد مترجم بسیاری از آثار کریستی است و تصمیم دارد با شرکت در پروژه‌ای که از سوی نشر هرمس راه اندازی شده است کلیه آثاراین نویسنده انگلیسی را به فارسی برگرداند.

عبدالله نژاد در گفتگویی که پیش از این با خبرگزاری مهر درباره آثار کریستی انجام داد عنوان کرد: به نظر من داستانهای پلیسی و به ویژه کارهای کریستی تنها یک جورچین و وسیله سرگرمی نیست بلکه ساختار آنها برگردان ساختار اجتماعی اروپا در قرن بیستم و نماد یک نوع پارادایم علمی است که وقتی جامعه تغییر می کند داستانهای پلیسی هم تغییر می کند که کریستی هم دچار این تغییر در آثارش می شود. تاکیدم بر این است که این گونه آثار را نباید صرفاًعامه پسند دید.

کتاب "آیینه سرتاسر ترک برداشت" با شمارگان 2000 نسخه در 301 صفحه و به قیمت 4500 تومان منتشر شده است.

