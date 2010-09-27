70 میلیارد تومان از کمکهای ایران برای بازسازی پاکستان هزینه می شود

رحمت الله شیشه گر در گفتگو با خبرنگار مهر از جمع آوری بیش از 15 میلیارد تومان کمکهای نقدی و دهها میلیارد تومان کالای غیر نقدی مردم ایران به سیل زدگان پاکستان خبر داد و افزود: میزان کالاهای اهدایی مردم برای سیل زدگان پاکستانی بی نظیر بود.

وی افزود: تمامی کالاهای اهدایی مردم اعم از پتو، کنسرو، آب معدنی و... در انبارهای هلال احمر در منطقه سیستان و بلوچستان جمع آوری شده که هم اکنون 200 کامیون از این کالاها در حال ورود به خاک پاکستان هستند.

شیشه گر گفت: بر اساس اعلام قبلی روزانه یک یا دو پرواز کمکهای غیر نقدی اضطراری و امدادی را توسط هواپیماهای سپاه و ارتش به مناطق سیل زده منتقل کرده اند.

جانشین ستاد مدیریت بحران کشور با اشاره به اختصاص بودجه 100 میلیارد تومانی دولت ایران برای کمک به سیل زدگان پاکستانی اظهار داشت: با توجه به حجم بالای کمکهای مردمی 70 درصد از بودجه اعتباری دولت را برای بازسازی خانه ها و مدارس سیل زده پاکستان اختصاص می دهیم.

وی افزود: این بودجه مراحل پایانی اداری خود را طی کرده و به زودی برای اجرایی شدن عملیات بازسازی در اختیار ستاد مدیریت بحران (وزارت کشور) قرار می گیرد.

شیشه گر با بیان اینکه جمعیت هلال احمر، بسیج و کمیته امداد همچنان پذیرای کمکهای مردمی هستند اظهار داشت: بودجه اعتباری (700 میلیارد تومان) زیر نظر دولت و هلال احمر پاکستان صرف بازسازی مناطق سیل زده می شود.