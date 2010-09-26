به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف در جمع خبرنگاران گفت: صنعت فرش دستباف ایران آمیزه ای از صنعت و هنر اصیل ایرانی است و ارزش زیادی دارد چرا که نشانگر هویت ایران اسلامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع فرش ایرانی بخشی از هویت کشور است که سطح درگیری آن با عامه مردم بسیار بالا است، زیرا هم در میان قشر تولید کننده و هم مصرف کننده از جایگاه ارزشمندی برخوردار است و قشرهای مختلفی با تولید فرش دستباف درگیر هستند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت دولت و مجلس از صنعت فرش دستباف، یکی از مسائل و مشکلات قالیبافان را در گذشته، بیمه درمانی آنان عنوان کرد و گفت: بدین ترتیب سال گذشته مجلس در کمیسیونی موضوع را بررسی و با نظرخواهی از صنوف مرتبط، طرحی را برای بیمه قالیبان به تصویب رساند که بر اساس آن، بخش عمده مشکلات درمانی قالیبافان حل و فصل شده است.

لاریجانی یکی دیگر از مشکلات هنر صنعت فرش ایران را موضوع صادرات و حضور برخی رقبا در بازارهای هدف صادراتی فرش دستباف ایران عنوان کرد و اظهار داشت: فرش دستباف یکی از بخشهایی است که می تواند موتور محرک صادرات کشور باشد، این درحالی است که هم اکنون رقبای بدلی فرش دستباف ایران توانسته اند با به کار بستن تمهیداتی در تجارت جهانی این کالای اصیل جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشد.

به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، ایران به منظور مقابله با این رقبا باید تمهیداتی بیاندیشد تا بتواند صادرات خود را قوت بخشد و سهم بیشتری از بازارهای هدف تجارت فرش دستباف در دنیا را از آن خود کند.

وی بر ضرورت فعالیت هرچه بیشتر سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در بازارهای هدف صادراتی و کشورهای مختلف دنیا تاکید و تصریح کرد: سفارتخانه ها باید نمایشگاههای دائمی را راه اندازی کرده تا افرادی که به صورت مرتبط با این سفارتخانه ها مراوده دارند بتوانند با این هنرصنعت اصیل ایرانی آشنا شوند.

همچنین فیصل مرداسی رئیس مرکز ملی فرش ایران در حاشیه نمایشگاه بین المللی فرش دستباف از صادرات 207 میلیون دلاری فرش دستباف ایرانی در 5 ماهه ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: نشستهای متعددی در حاشیه این نمایشگاه با تجار و بازرگانان فرش دستباف ایرانی برگزار شده است که امیدواریم بتوانیم با حل آنها، راه را بر صادرات هر چه بیشتر این کالای اصیل ایرانی باز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین فردا و در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه فرش ، برتری فرشهای عرضه شده در این نمایشگاه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه امروز نیز از کتاب فرش ایران که از سوی دو فرانسوی منتشر شده است، رونمایی شد.