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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۴

تشکیلات خودگردان:

شهرک سازی هرگز متوقف نشده است

شهرک سازی هرگز متوقف نشده است

مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین که همچنان بر ادامه مذاکرات بیهوده سازش اصرار دارند، اذعان کردند رژیم صهیونیستی حتی در مدت توقف وعده داده شده شهرک سازی ،به این فعالیتها ادامه داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،"ماهرغنیم" وزیرمشاور در مسائل مربوط به دیوار حائل و شهرک سازی تشکیلات خودگردان گفت : شهرک سازی در طول ده ماه گذشته یعنی دوره توقف اعلام شده از سوی اسرائیل هرگز متوقف نشده است.

وی افزود: اسرائیل به سیاستهای خصمانه اش که بدتر از شهرک سازی است از جمله مصادره و خشکاندن زمین ها، ویرانی منازل و تصرف آن ادامه می دهد.

این مقام تشکیلات خودگردان تاکید کرد: مقامات اسرائیلی 52 هزار واحد مسکونی ساخته شده در حال ساخت و تصمیم به ساخت دارند که بیشتر آنها در قدس، الاغوار و کرانه باختری است.

وی ضمن درخواست دخالت جامعه جهانی برای حمایت از حقوق فلسطینی ها مدعی شد: توقف شهرک سازی به عنوان شرط  ادامه مذاکرات نشانه اهمیت خواسته های تشکیلات خودگردان است.

از سوی دیگر"جمال طلب" مدیر مرکز پژوهشها و زمین فلسطین نیز گفت : آمارها نشان می دهد که شهرک سازی هرگز در دوره توقف آن به وسیله اسرائیل متوقف نشده است.

وی افزود : 120 واحد توسعه پیدا کرده، 1520 واحد در دست ساخت است و 37679 واحد نیز مراحل طراحی را می  گذراند. در این مدت 5906 قطعه زمین مصادره شده،920 قطعه خشک شده و 280 قطعه ویران شده است.

این مسئول فلسطینی درادامه تصریح کرد : 830 منزل درآستانه ویرانی و 13 منزل دیگرتحت سلطه اسرائیل درآمده است.اسرائیل به دنبال تغییرات گسترده در قدس و الاغواراست.

کد مطلب 1159248

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