شهرک سازی هرگز متوقف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،"ماهرغنیم" وزیرمشاور در مسائل مربوط به دیوار حائل و شهرک سازی تشکیلات خودگردان گفت : شهرک سازی در طول ده ماه گذشته یعنی دوره توقف اعلام شده از سوی اسرائیل هرگز متوقف نشده است.

وی افزود: اسرائیل به سیاستهای خصمانه اش که بدتر از شهرک سازی است از جمله مصادره و خشکاندن زمین ها، ویرانی منازل و تصرف آن ادامه می دهد.

این مقام تشکیلات خودگردان تاکید کرد: مقامات اسرائیلی 52 هزار واحد مسکونی ساخته شده در حال ساخت و تصمیم به ساخت دارند که بیشتر آنها در قدس، الاغوار و کرانه باختری است.

وی ضمن درخواست دخالت جامعه جهانی برای حمایت از حقوق فلسطینی ها مدعی شد: توقف شهرک سازی به عنوان شرط ادامه مذاکرات نشانه اهمیت خواسته های تشکیلات خودگردان است.

از سوی دیگر"جمال طلب" مدیر مرکز پژوهشها و زمین فلسطین نیز گفت : آمارها نشان می دهد که شهرک سازی هرگز در دوره توقف آن به وسیله اسرائیل متوقف نشده است.

وی افزود : 120 واحد توسعه پیدا کرده، 1520 واحد در دست ساخت است و 37679 واحد نیز مراحل طراحی را می گذراند. در این مدت 5906 قطعه زمین مصادره شده،920 قطعه خشک شده و 280 قطعه ویران شده است.

این مسئول فلسطینی درادامه تصریح کرد : 830 منزل درآستانه ویرانی و 13 منزل دیگرتحت سلطه اسرائیل درآمده است.اسرائیل به دنبال تغییرات گسترده در قدس و الاغواراست.