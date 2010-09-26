به گزارش خبرنگار مهر، سلیمی که در حرکت یکضرب وزن 105+ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان با بلند کردن وزنه 208 کیلوگرمی پس از "اوگین چیگیشف" به مدال نقره رسیده بود، در حرکت دو ضرب هم موفق شد وزنه 245 کیلوگرمی را مهار کند و مدال نقره این بخش را به دست آورد. "ماتیاس اشتاینر" آلمانی که عنوان قهرمانی المپیک 2008 پکن را کارنامه دارد با بلند کردن وزنه 246 کیلوگرمی به مدال طلا رسید و "جئو سانگ" مدال برنز گرفت.

اما در مجموع این بهداد سلیمی بود که با 453 کیلوگرم به مدال طلا رسید. ماتیاس اشتاینر با 440 کیلوگرم به مدال نقره رسید و "آرتن اوداچین" اوکراینی با 440 کیلوگرم و از آنجا که وزن بیشتری نسبت به اشتاینر داشت، در رده سوم ایستاد.

سجاد انوشیروانی، دیگر نماینده کشورمان در دسته 105+ مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان با مجموع 426 کیلوگرم پنجم شد.

تیم وزنه برداری کشورمان پیش از این در دسته 77 کیلوگرم توسط کیانوش رستمی در حرکت یکضرب صاحب یک مدال برنز شده بود.

با این حساب ایران که با هفت وزنه بردار در رقابت‌های جهانی آنتالیای ترکیه شرکت کرده بود، با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.