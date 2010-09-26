اکران 9 فیلم در چهارمین روز جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، این 9 فیلم در قالب چهار فیلم مستند فالگوش محمد رضا فرزاد، قاب سرد حامد خسروی، رستاخیز محمد علی فارسی و تهران نقل جهنم سید محسن شهابی و دو فیلم ویدیویی شب زده و قیل از غروب در سینما قدس بجنورد و در شهرستانهای شیروان، مانه و سملقان و اسفراین در محل مجتمعهای فرهنگی، هنری این شهرستانها به نمایش عموم گذاشته شد.

بنا بر این گزارش سه فیلم کوتاه بلند سینمایی شب واقعه شهرام اسدی، نفوذی احمد کاوری و مهدی فیوضی و کودک و فرشته مسعود نقاش زاده به ترتیب در سیانسهای 18، 16 ،30 ، 20 در سومین روز برگزاری این جشواره در سینما قدس بجنورد اکران شد.

57 فیلم جشنواره مقاومت در قالب 12 فیلم بلند سینمایی، 12 فیلم کوتاه، هشت فیلم مستند، 17 فیلم 313 ثانیه ای نگاه نو و هشت فیلم سینمایی ویدیویی از یکم تا پنجم مهرماه در خراسان شمالی اکران می شود.