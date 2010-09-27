محیط زیست از طرح های کاربردی محقق لرستانی حمایت می کند

محمد حسین بازگیر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر مبنی بر "اعلام آمادگی محقق لرستانی برای تکثیر گونه های منقرض شده"، اظهار داشت: ما از این محقق گلایه مند هستیم که چرا طرح های قابل اجرای خود را به این سازمان ارائه نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست از طرح های قابل اجرا و کاربردی استقبال می کند، بیان داشت: ما از این محقق لرستانی می خواهیم با ارائه طرح های کاربردی خود در زمینه احیا گونه های منقرض شده به کمک محیط زیست بیاید.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به ارسال نامه ای توسط این محقق به سازمان محیط زیست، عنوان کرد: به پیوست این نامه هیچگونه طرح اجرایی در اختیار این سازمان برای طرح در شورای پژوهشی استان قرار نگرفته است.

بازگیر ادامه داد: ما در پاسخ به نامه این محقق لرستانی خواستار ارسال طرح های مطالعاتی از سوی وی شدیم که متاسفانه هنوز پاسخی در این رابطه دریافت نکرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست آمادگی کامل برای حمایت از این محقق لرستانی در راستای اجرای طرح های کاربردی اش را دارد، از خبرگزاری مهر به لحاظ دقت نظر در انتشار گزارش های زیست محیطی تقدیر کرد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان همچنین از خبرگزاری مهر خواست نسبت به اطلاع رسانی به همه محققانی که دارای طرح های کاربردی در حوزه محیط زیست هستند اقدام کند.

بازگیر گزارش خبرگزاری مهر را زمینه ساز اعلام این فراخوان دانست و یادآور شد: این سازمان به منظور بهره گیری از توان علمی و تخصصی محققین و پژوهشگران حوزه محیط زیست به پنج طرح پیشنهادی در این زمینه پس از بررسی در شورای پژوهشی استان علاوه بر حمایت از اجرای این طرح ها جوایزی اهدا می کند.

وی با تاکید بر اینکه این سازمان آماده حمایت از همه محققان در این زمینه است، خاطرنشان کرد: تمام محققان لرستانی در حوزه محیط زیست می توانند با ارائه طرح های پژوهشی خود در این فراخوان شرکت کنند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان همچنین از پیگیری خبرگزاری مهر در زمینه انتشار اخبار و گزارش زیست محیطی و توجه به این حوزه تقدیر کرد.

پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی از اعلام آمادگی مسئول مرکز "تحقیقات اکولوژی و خزنده- دوزیست شناسی" برای تکثیر و پرورش گونه های منقرض شده فلات ایران خبر داده بود .

فرهنگ ترکی با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر آمادگی خود را برای احیای گونه های خزنده و دوزیست فلات ایران که در معرض انقراض هستند اعلام و در ذیل آن بخشی از دستاوردهای تحقیقاتی خود را در زمینه تکثیر و پرورش برخی گونه ها را در قالب تصاویر برای این خبرگزاری ارسال کرده بود.

وی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: بسیاری از گونه های جانوری فلات ایران به دلایل مختلف انقراض یافته یا در حال انقراض هستند.

مسئول مرکز تحقیقات اکولوژی و خزنده - دوزیست شناسی ادامه داد: این در حالیست که تعداد گونه های موجود در لیست قرمز در فلات ایران در سالهای اخیر به بالاترین حد ممکن در طول تاریخ رسیده است.

ترکی با اعلام آمادگی در راستای تکثیر برخی از گونه ها، عنوان کرد: مهمترین اهداف از اجرای این فعالیت حفظ ذخایر ژنتیکی فلات ایران به صورت زنده در یک مجموعه و رها کردن نمونه های تولید شده در آزمایشگاه به طبیعت به منظور بالا بردن جمعیت گونه ها در طبیعت است.