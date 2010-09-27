  1. استانها
  2. فارس
۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

توسلی در گفتگو با مهر:

45 درصد از خونهای اهدایی در فارس صرف جراحی پیوند می شود

45 درصد از خونهای اهدایی در فارس صرف جراحی پیوند می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل انتقال خون استان فارس گفت: 45 درصد از خونهای اهدا شده در این استان صرف جراحی پیوند و قلب می شود.

علیرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به اینکه شهر شیراز از تمامی نقاط کشور در بخش پیوند اعضا بیمار پذیر است، بیان کرد: 30 در صد از مابقی خونهای اهداشده به بیماران تالاسمی و بخش دیگر برای بیماران سرطانی از جمله سرطان خون و شیمی درمانیها مصرف می شود.

وی در خصوص رده سنی اهدا کنندگان خون در استان فارس خاطر گفت: درصد قابل توجهی از اهداکنندگان در رده های سنی 18 تا 65 سال هستند البته در دیگر رده های سنی نیز مراجعه کننده وجود دارد اما به آنها اجازه اهدا داده نمی شود.

آمار اهدای خون در روزهای تعطیل کم می شود

مدیر کل انتقال خون استان فارس با اعلام اینکه در تمامی گروههای خونی در این استان نیاز به اهداست، افزود: عمده ترین مشکلات اهدا خون مربوط به روزهای تعطیل است و در اکثر مواقع در این روزها با مشکل روبرو هستیم زیرا آمار اهدا کنندگان کاهش می یابد.

توسلی با بیان اینکه در ابتدای مهرماه آمار اهدا کنندگان خون کاهش می یابد، گفت: در این ماه به دلیل گرفتاریهای مردم آمار اهداکنندگان خون کاهش می یابد اما مردم باید به این امر توجه داشته باشند که برخی از بیماران به این اقدام خداپسندانه آنها نیازمند هستند و از آن غافل نشوند.

کد مطلب 1159262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها