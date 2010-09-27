طرح مدیریت تالاب برای تالابهای فارس اجرایی می شود

علمدار علمداری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز در خصوص برگزاری نشست طرح مدیریت تالاب پریشان گفت: این طرح باید الگویی برای دیگر تالابهای استان فارس که در معرض نابودی قرار گرفته، باشد و در صورتیکه توفیقاتی در این رابطه به دست آید طرح برای دیگر تالابها نیز اجرایی می شود.

وی با اشاره به نشست طرح جامع مدیریت تالاب پریشان بیان کرد: در این نشست پیرامون ایجاد اشتغال برای جمعیتهای اطراف تالاب از نظر کشاورزی، بهره برداری آبی از تالاب خشک شده و ادامه این روند و بهره برداری بی رویه از آب و خطرات آن بحث شد.

نماینده هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای استان فارس در خصوص دیگر موضوعات این نشست خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تالاب پریشان با تهدید جدی روبروست مقرر شد که برای اشتغال جمعیت روستایی اطراف دریاچه چاره اندیشی شود و با ایجاد اشتغال جدید در بخشهای گوناگون از بهره برداری بی رویه از آب بکاهند.

علمداری از ایجاد یک پتروشیمی در جاده بالاده - جره خبر داد و افزود: علاوه بر این، برای ایجاد تعاونیهای مختلف در صنایع دستی، بخش گردشگری، اکوتوریسم و غیره تدابیری اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه با مدیریت تالابها باید از خطراتی که آنها را تهدید می کند کاست، خاطرنشان کرد: اگر مدیریت در بخش تالابها وجود نداشته باشد زیانهای بسیاری علاوه بر محیط زیست بر خود مردم نیز وارد می شود.

به گفته نماینده هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای استان فارس، مدیریت تالاب پریشان تا دو سال آینده به توفیقاتی در زمینه جلوگیری از تخریب و احیا دست می یابد.

نشست مدیریت جامع تالاب پریشان از چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته در شهرستان کازرون فارس برگزار شد.