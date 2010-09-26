دیدار تیمهای ملی ایران و برزیل قطعی شد/ مصاف با ستارگان برزیل درابوظبی

عباس ترابیان، رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مذاکرات برای برگزاری دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی ایران و برزیل را از چندی پیش به واسطه یکی از نمایندگان معتبر فیفا آغاز کردیم.

وی در ادامه افزود: مذاکرات روند خوبی داشت تا اینکه در نهایت به توافق رسیدیم تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل در تاریخ 7 اکتبر 2010 (15 مهرماه 1389) در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی به مصاف هم بروند.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال تاکید کرد: تیم ملی فوتبال برزیل با ستارگان خود به مصاف تیم ملی ایران خواهد آمد و این در قرارداد بازی دو تیم ذکر شده است. براساس توافق حاصل شده در تیم ملی برزیل بازیکنانی چون تیاگو سیلوا، پاتو و روبینیو از میلان، دنی آلوز و آدریانو از بارسلونا، آلکس و رامیرز از چلسی، دی لوکاس از لیورپول و... به میدان خواهند رفت.

ترابیان با ابراز تشکر از پیگیری‌ها و همکاری نماینده معتبر فدراسیون بین المللی فوتبال که در تدارک این دیدار دوستانه همکاری لازم را با فدراسیون فوتبال ایران داشته است ابراز امیدوار کرد، همکاری او با فدراسیون فوتبال در زمینه‌های مختلف ادامه داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا در گفتگو با رسانه های مختلف برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال برزیل را تکذیب کردید؟"، گفت: من از طریق خبرگزاری مهر از همه دوستان رسانه‌ای که طی روزهای ابتدایی هفته جاری با من تماس گرفته و پیگیر دیدار دوستانه ایران و برزیل شدند، عذرخواهی می کنم. با توجه به شرایطی که بر مذاکرات فدراسیون فوتبال ایران و کنفدراسیون فوتبال برزیل حاکم بود، ناچار بودیم تا پیش از تایید نهایی از سوی برزیلی‌ها این مورد را تکذیب کنیم.

این برای نخستین بار است که تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل در یک دیدار دوستانه به مصاف هم خواهند رفت. تیم ملی فوتبال ایران پس از انقلاب تنها دو دیدار دوستانه با تیم‌های مطرح دنیا داشته است که یکی از آنها با تیم ملی آلمان در تهران و دیگر با تیم ملی کرواسی در این کشور اروپایی بوده است.

تیم ملی فوتبال برزیل در آخرین رده بندی اعلام شده از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال با 1480 امتیاز رتبه چهارم را در اختیار دارد.