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۵ مهر ۱۳۸۹، ۸:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اختصاص سه درصد بودجه های استانی به تحکیم خانواده

اختصاص سه درصد بودجه های استانی به تحکیم خانواده

مدیر آموزش مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه در دور سوم سفرهای رئیس جمهور به استانهای مختلف مبالغ خوبی به بخشهای فرهنگی استانها اختصاص یافته مقرر شد سه درصد بودجه های استانی به تحکیم خانواده اختصاص یابد.

زهره لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده در مورد  نحوه اختصاص این بودجه و هزینه کرد آن برای تحکیم بنیان خانواده به ریاست جمهوری ارایه شده ولی هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است.

وی اظهار داشت: مرکز امور زنان و خانواده پیشنهاد داده این مرکز جذب سه درصد بودجه تحکیم بنیان خانواده را در استانها بر عهده بگیرد.

مدیر آموزش مرکز امور زنان و خانواده تصریح کرد: اغلب این بودجه به بخش آموزشهایی تحکیم خانواده اختصاص می یابد.

وی تاکید کرد: بودجه های تخصیص یافته در بخش فرهنگی در استانها به حدی بالا است که بسیاری از استانها برای هزینه کرد این بودجه منتظر دریافت برنامه از تهران هستند.

لاجوردی با بیان اینکه آموزشهای مرکز امور زنان با هدف تحکیم بنیان خانواده و تعمیق باورها و ارزشهای دینی تنظیم شده گفت: علت اصلی آسیبهای اجتماعی امروز جامعه ما عدم آشنایی مردم با مباحثی که در اسلام بر روی آنها تاکید شده و هدف آنها ایجاد کانون مهرورزی بوده است.

وی با بیان این که بازدهی فعالیتهای فرهنگی زمان بر است و ممکن است نتیجه این دوره های آموزشی در کوتاه مدت مشخص نشود افزود: طرح آموزشی رحمت در 30 استان کشور اجرا شده است اما بازخوردهای این طرح نشان داد از بسیاری جدایی زوجهایی که در آستانه طلاق قرار داشتند جلوگیری شده و بسیاری از معضلات طلاقهای عاطفی را حل کرده است.

کد مطلب 1159294

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