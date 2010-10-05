مرتضی لطیفی مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه در حال حاضر باشگاه ها به عنوان منبع درآمد تبدیل شده است در حالی که برخی مانند من مقابل درصدی کار کردن تسلیم نشده ایم اما متاسفانه بسیاری از مربیان مجبور به اینکار هستند.

وی ادامه داد: براساس این طرح از کودک دبستانی تا پیردهستانی با هم تمرین می کنند. باشگاه ها به بخش خصوصی تحویل شده است و به همین دلیل باشگاه ها و مربیان نیز به دلیل اینکه بتوانند خرج خود را در بیاورند مجبورند همه کشتی گیران در تمامی رده ها کنار هم آموزش بدهند و با این درصدی کار کردن انتظار دارید قهرمان جهان و المپیک تحویل کشتی تهران دهند.

لطیفی تصریح کرد: در گذشته نه چندان دور تمامی سرداران کشتی ایران از تهران بودند و تا موقعی که کشتی تهران حرکت نکند چرخه کشتی ایران نیز به حرکت در نمی آیند.

وی تاکید کرد: متاسفانه صداوسیما نیز در این روند کشتی نقش دارد و حتی مسابقات کشتی را به صورت مرده هم پوشش نمی دهد و معلوم نیست چه لجبازی میان سازمان تربیت بدنی و صداوسیما وجود دارد که مسابقات این رشته پخش نمی شود اینکار باعث می شود در حالی که ما برای باشگاه های خود در گذشته نفرات در نوبت می ماندند اما امروز اگر 50 نفر در رشته هایی نظیر والیبال ثبت نام می کنند تنها پنج نفر در رشته کشتی ثبت می کنند.

لطیفی اظهار داشت: از طرفی آموزش و پرورش که مدعی است حرکتهای جدیدی را در ورزش انجام داده است چه حرکتی در رشته کشتی انجام داده است در حالی که در گذشته تمامی قهرمانان کشتی در مدارس پرورش می دیدند.

وی گفت: این مشکل کشتی تهران نیست در کرمانشاه، همدان و خراسان رضوی نیز این وضعیت هست رشد کشتی مازندران نیز حاصل مدیریت مناسب، برنامه ریزی اصولی یا بودجه مناسب نیست بلکه به دلیل استعدادهای خودجوش در این منطقه و تلاش مربیان سازنده زحمتکش و مظلوم است و تا موقعی که جایگاه باشگاه ها به این صورت است نباید انتظاری از کشتی داشت.

لطیفی ادامه داد: کشتی تهران تنهاست. ورزش پایتخت در چهار سال اخیر پنج مدیر کل عوض کرده است و حتی جناب مدیرکل نمی داند هیئت کجاست به این ترتیب رئیس هیئت به تنهایی چکاری می تواند انجام دهد در تهران به این بزرگی معاون فنی ورزشی اش از مازندران است مگر در ورزش تهران قهرمان و مدیر تحصیلکرده نداریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این کارها وظیفه فدراسیون کشتی نیست تا موقعی که سازمان ورزش واداره کل تربیت بدنی استان تهران به فکر باشگاه ها و مربیان نباشند مشکل کشتی ادامه دارد بهتر است به فکر کشتی پایتخت باشیم تا کشتی کشور حرکت کند.