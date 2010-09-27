50 دوره آموزش مسئولان کنترل کیفیت استان تهران برگزار شد

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با توجه به ضرورت آموزش و ارتقای سطح دانش فنی مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی و نیز بازآموزی حین خدمت مسئولین کنترل کیفیت، این اداره کل در شش ماهه دوم سال جاری 50 دوره آموزشی برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: این امر به دنبال فراهم کردن زمینه های مساعد و همکاری 10 مرکز آموزشی انجام می شود و.طبق پیش بینی ها نتایج مطلوبی در زمینه استاندارد به همراه خواهد داشت.

انجمن صنفی مسئولان کنترل کیفیت دوره آموزشی برگزار می کند

این مسئول اظهار داشت: میزان قابل توجهی نفرساعت دوره آموزشی نیز توسط انجمن صنفی مسئولان کنترل کیفیت استان تهران و انجمن آزمایشگاه های همکار در شش ماهه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.

بیات عنوان کرد: از ضروریات تمدید گواهی تایید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت مطابق پیش نویس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی جدید که پس از تصویب نهایی شواری عالی استاندارد قابلیت اجرایی دارد، طی کردن سالیانه 20 ساعت دوره آموزشی است.

واحدهای تولیدی خدماتی سالانه 20 ساعت آموزش برگزار کنند

وی اضافه کرد: از آنجا که آموزش مسئولان کنترل کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، واحدهای تولیدی خدماتی موظف هستند که سالانه به طور متوسط 20 ساعت آموزش برای مسئولین کنترل کیفیت مربوطه را برنامه ریزی کنند.

بیات خاطرنشان کرد: طی پنج ماه نخست سال جاری 17 دوره آموزشی، یک سمینار و یک همایش به جهت آموزش و کار آموزی مدیران کنترل کیفیت و پرسنل این اداره کل برگزار شده است.

وی یادآور شد: همچنین در بازدید از مراکز آموزشی متقاضی تایید صلاحیت نیز هشت مورد منجر به صدور و تمدید پروانه شده است.

سمینار استاندارد و انرژی خورشیدی برگزار شد

این مسئول گفت: 17 دوره آموزشی یادشده هفت هزار و 236 نفرساعت است و اهم این دوره ها شامل مواردی از قبیل سمینار استاندارد و انرژی خورشیدی، سمینار استاندارد و صنعت غذا و مضرات ترانس می شود.

وی خاطرنشان کرد: شناخت مواد اولیه و اصول فرمولاسیون لوله و اتصالات UPVC، مدیریت روشهای کاهش ضایعات، مدیریت هزینه های کیفیت و آشنایی با الزامات و مستند سازی ایزو از دیگر موارد در این زمینه است.