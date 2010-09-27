به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی تکواندو منچسترموسوم به "British Open" که با حضور نزدیک به 560 تکواندوکار از 53 کشورجهان از سوم مهرماه آغاز شده بود شب گذشته با قهرمانی تیم های ایران در هر دو بخش بانوان و آقایان خاتمه یافت.

در بخش مردان کره جنوبی و روسیه بعد از تیم ایران قرار گرفتند و در بخش بانوان روسیه و چین دوم وسوم شدند. در پایان این مسابقات از سوی کمیته برگزاری جام بهترین تیم این دوره به تیم ایران اهداء شد.

یکشنبه در روز پایانی این مسابقات مسعود حجی زواره و علیرضا نصر در وزن پنجم به ترتیب طلا و نقره کسب کردند. دیدار نهایی این وزن بین نصر و حجی زواره به دلیل آسیب دیدگی نصر برگزار نشد. نصر برای رسیدن به بازی نهایی مقابل حریفانی از اتریش، اسپانیا، آمریکا و اردن به برتری دست یافته بود. حجی زواره هم با شکست تکواندوکارانی از انگلستان، اسپانیا ، نیوزیلند ، فرانسه ومصر به فینال راه یافته بود.

همچنین یوسف کرمی هم در وزن هفتم به نشان طلا دست یافت. وی با برتری مقابل نمایندگان آلمان، اردن ، لیبی ، یونان و کره جنوبی به بازی نهایی راه یافت و در این مرحله حریفی از اسپانیا را شکست داد و قهرمان نشد.

در بخش بانوان هم سهیلا سیاحی در وزن 73- کیلوگرم با برتری مقابل نماینده آلمان و شکست در پیکار با تکواندوکار انگلیسی به نشان برنز دست یافت. پریسا فرشیدی و سوین حاجی پور هم به ترتیب مقابل نمایندگان اسپانیا و فرانسه نتیجه را واگذار کرده و حذف شدند.

شنبه در روز نخست این رقابتها سارا خوش جمال فکری، راحله آسمانی و سمانه شش پری در بخش بانوان سه مدال طلا، محمد باقری معمتد، فرزاد عبداللهی و حسین تاجیک سه مدال نقره و کوروش رجلی یک مدال برنز برای تیم ایران کسب کرده بودند.