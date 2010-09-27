بهنام فر حضور در مسابقات صربستان را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتخاب اسماعیل ترک زاد به عنوان نماینده اصلی تیم ملی در رقابتهای قهرمانی جهان، مهران بهنام فر که دو بار در رقابتهای انتخابی مقابل این کاراته کا به برتری رسیده بود نسبت به این تصمیم اعتراض کرد. این اعتراض از سوی کادر فنی پذیرفته شد و در نهایت رای به برگزاری دیدار انتخابی بین این دو کاراته کا داده شد.

در صورت آماده شدن روادید، تیم ملی کاراته اعزامی به مسابقات جهانی صربستان، طی چند روز آینده راهی این کشور می شود. میزبان رقابتهای قهرمانی جهان در فاصله یک ماه به این مسابقات یک تورنمنت بین المللی برگزار می کند که تیم ایران نیز در این مسابقات شرکت خواهد داشت. مهران بهنام فر به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کمر نمی تواند به همراه تیم ملی به صربستان برود.

براساس تصمیم کادر فنی و در صورت تائید آسیب دیدگی بهنام فر از سوی پزشک تیم های ملی دیدار انتخابی وی با ترک زاد در وزن 84+ کیلوگرم بعد از بازگشت تیم از صربستان برگزار خواهد شد.

تیم ملی کاراته هفته اول آبان ماه به رقابتهای قهرمانی جهان در بلگراد اعزام خواهد شد.