شش پروژه عمرانی در آبادان و خرمشهر به بهره برداری رسید

علی اصغر پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با اشاره به اینکه ارزش ریالی این پروژه ها بیش از 99 میلیارد ریال است، افزود: باهدف توسعه صادرات از منطقه آزاد اروند دو پروژه عمرانی محوطه سازی بارانداز شلمچه با مساحت 55 هزار متر مربع و احداث دیواره محدوده شلمچه و جاده دسترسی با مساحت هفت هزار و 250 متر افتتاح شد.

وی تصریح کرد: اعتبار این دو پروژه در مجموع بیش از 60 میلیارد ریال است که به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان به بهره برداری رسیدند.

پرهیزکار همچنین آماده سازی محوطه باسکول و سایت اداری شلمچه را به عنوان پروژه ای دیگر در این ناحیه مرزی معرفی کرد و گفت: این پروژه با اعتبار 10 میلیارد و 600 میلیون ریال شامل یک هزار و 200 متر آسفالت و 800 متر مربع اراضی خاکی است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند از تکمیل تعریض بلوار فرودگاه و اصلاح میدان آن خبر داد و اظهار داشت: این پروژه به طول 900 متر و با اعتبار پنج میلیارد و 700 میلیون ریال نیز امروز افتتاح شد.

وی افزود: احداث مدرسه 9 کلاسه ای در جزیره مینو با اعتبار 12 میلیارد ریال و نیز احداث قطعه دوم جاده مارد در حد فاصل پلیس راه تا پل یادگار امام با اعتبار 11 میلیارد ریال از دیگر پروژه هایی است که به مناسبت پنجم مهر سالروز شکست حصر آبادان به بهره برداری رسیدند.