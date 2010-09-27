استاندار خوزستان از ادامه بی توجهی به تالابهای خوزستان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید محمد جعفر حجازی شامگاه یکشنبه در کارگروه تالابهای استان از تصویب کلیات برنامه مدیریت جامع تالاب شادگان، خبر داد و افزود: دستگاه‌های عضو کارگروه تالابها از جمله منابع طبیعی، سازمان آب و برق، شیلات و مرکز تحقیقات شیلات استان ظرف هفته آینده نظرات خود را به صورت کتبی به محیط زیست خوزستان به عنوان دبیرخانه کارگروه اعلام کنند.

حجازی در پاسخ به کسانی که از طرحهای انتقال آب از سرشاخه رودخانه‌های استان حمایت می‌کنند و بدون درک ارزش تالابها معتقدند آب رودخانه‌های استان در گودال جمع و تبخیر شده، به هدر می‌رود، اظهار داشت: سرسبز کردن یک کویر به قیمت تبدیل شدن یک آبادی به کویر هنر نیست.

وی تالابها را نعمتی برای استان توصیف و تصریح کرد: عدم اقدام عملی برای حفاظت و احیای این تالابها، آنها را از عرصه وجودی خارج و زیانهای بسیاری متوجه استان می‌کند که پدیده گرد و غبار یکی از مضرات و عوارض خشک شدن تالابهاست.

رئیس کارگروه تالابهای استان ضرورت حفاظت از تالابها را بسیار واضح و روشن دانست و تاکید کرد: حفاظت از تالابها یک برنامه فرابخشی است که تمام دستگاه‌ها در آن نقش دارند.

وی افزود: برنامه راهبردی و مطالعات جامع در راستای حفاظت از تالابها باید به صورتی انجام گیرد که از اجرای طرح‌های متناقض جلوگیری و تمام ملاحظات در آن پیش‌بینی شود.

حجازی تشکیل کمیته شهرستانی و استانی را برای کمک به مطالعات جامع ضروری دانست و اظهار داشت: نظارت بر اجرای طرح جامع نیز باید توسط این کمیته‌ها صورت گیرد.

استاندار خوزستان گفت: اداره کل محیط زیست به عنوان عضو کارگروه آب و کشاورزی از زیرمجموعه‌های شورای برنامه‌ریزی استان، پیشنهادات و پیش‌بینی بودجه برای اجرای طرح مدیریت تالاب شادگان را به این شورا پیشنهاد دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز گفت: تالاب شادگان پس از چهار سال به صورت سایت اصلی به طرح ملی حفاظت از تالابهای کشور پیوست.

هرمز محمودی‌راد با اشاره به اینکه طرح ملی حفاظت از تالابهای کشور در سال 84 با هماهنگی ملی و برنامه عمرانی ملل متحد آغاز شد، اظهار داشت: در آغاز این طرح خوزستان با داشتن بیش از نیمی از تالابهای کشور سهمی از طرح حفاظت از تالابهای کشور نداشت و تنها تالاب ارومیه در استان آذربایجان غربی و پریشان در استان فارس در این طرح قرار داشتند.

وی با اشاره به اینکه مسائل مالی طرح اهمیت چندانی برای استان نداشت، نگرانی اصلی را نبودن تالاب بین المللی شادگان در لیست تالابهای مشمول طرح عنوان کرد و گفت: همزمان با تصدی مدیریت محیط زیست خوزستان در سال 84، پیگیریهای مداوم برای الحاق این تالاب به طرح انجام شد.

محمودی‌راد ادامه داد: به لحاظ اهمیت ملی و بین المللی، در سال 86 تالاب شادگان به عنوان نخستین سایت تکرار پذیرفته شد و سپس با جلب موافقت مجری طرح حفاظت از تالابهای ایران و تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) در اواسط سال 88 به عنوان سایت پیشاهنگ یا اصلی مورد توجه قرار گرفت.