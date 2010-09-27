به گزارش خبرنگار مهر در قم، کمال اکبری شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان دانشکده صدا و سیمای قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دانشکده با هدف تربیت نیروی انسانی متعهد از بین طلاب به منظور تأثیرگذاری بر محتوا و پیام تأسیس شده است تا بتواند انتظاری که از صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه عمومی وجود دارد را برآورده کند.



وی به راه اندازی رشته‌های جدید در دانشکده اشاره کرد و افزود: رشته‌هایی همچون فقه رسانه، فقه اخلاق و تاریخ رسانه نیز طراحی شده است که از امروز درس خارج فقه حوزه با عنوان فقه و رسانه در دانشکده صدا و سیما به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد.



اکبری به آثار تولید شده در دانشکده اشاره کرد و افزود: تاکنون 150 اثر در قالبهای مختلف تولید و 50 فیلم‌نامه نیز در حوزه معارف دینی نوشته شده است که تا کنون شش اثر از دانشجویان این دانشکده در شبکه‌های مختلف به نمایش درآمده است.



رئیس دانشکده صدا و سیمای قم عنوان کرد: برای اولین بار 12 نفر از طلاب خواهر نیز در رشته ادبیات نمایشی در دانشکده صدا و سیما قم پذیرش شدند که امیدواریم این تعداد در سالها آینده افزایش یابد.



وی به تشریح اهداف تأسیس این دانشکده اشاره و با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی یکی از ارکان اصلی در جهت فرهنگ سازی صدا و سیما بوده است خاطر نشان کرد: حرکت صدا و سیما همواره مورد توجه بوده است که دانشکده صدا و سیما علاوه بر تولید آثار فاخر با تربیت نیروهای متعهد می‌تواند در این مسیر نقش تأثیرگذاری را داشته باشد.



اکبری افزود: دانشکده صدا و سیما قم به عنوان یک مرجع علمی دینی فعالیت خود را برای تربیت نیروهای کار آمد و متعهد از سال 86 آغاز کرده است و تاکنون نیز منشا خدمات تأثیرگذار فراوانی بوده است.



وی در خصوص جذب دانشجو در دانشکده صدا و سیمای قم اظهار داشت: این دانشکده با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق کنکور سراسری در سه رشته تهیه کنندگی سیما، تحقیق در ارتباطات و ادبیات نمایشی طی دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه علمی و هنری اقدام به جذب دانشجو از میان طلاب سطح دو حوزه برای کارشناسی ارشد اقدام می‌کند.



اکبری به مأموریتهای این دانشکده اشاره کرد و افزود: تربیت علمی و هنری نیروی انسانی فرهیخته مورد نیاز سازمان از میان کارشناسان علوم دینی، پژوهش در مسائل نظری و هنری رسانه به منظور ارائه الگوی ارتباطات و رسانه دینی، ایفای نقش واسط میان حوزه‌های علمیه و رسانه، ایجاد فضا و امکانات مناسب برای کسب مهارتهای پژوهشی، هنری و تولیدی در رسانه به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای غرب از جمله این مأموریت‌های این دانشکده است.