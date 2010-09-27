تسخیری: جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر از کوالالامپور ، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود : ایران همواره بدنبال حرکت های انساندوستانه بوده ولی دشمنان ما با تبلیغات مسموم به ما تهمت افراطی گری و تعصب زده اند.

وی که در جمع شیعیان مالزیایی سخن می گفت ، افزود: همه آزاده های جهان می دانند که جمهوری اسلامی نه تنها مخالف همه اینها است بلکه همواره حامی مستضعفان می باشد .

آیت الله تسخیری از جمهوری اسلامی به عنوان جمهوری انسانی یاد کرد و گفت :ما به پیروی از اسلام طرفدار همه حرکت های انسانی و دعوت کننده به گفتگو ی ادیان ، گفتگوی مذاهب ، گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها برای ایجاد یک تمدن بزرگ اسلامی هستیم .

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از ماه رمضان به عنوان ماه قرآن نام برد و گفت در این ماه همه مسلمانان به اردوی الهی دعوت می شوند و مهمان خدا هستند و می توانند با اخلاص به فطرت الهی خود بازگردند.

وی گفت تمام مسلمانانی که با اخلاص در این ماه وارد می شوند نباید شک کنند که در پایان این ماه گناهانشان بخشوده شده است ، این حدیث پیامبر و وعده رسول خدا به همه مسلمانان است .

در جشن عید فطر حوزه امام رضا(ع) که شامگاه یکشنبه برگزار شد حجت الاسلام محمد حسن واحدی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی و حجت الاسلام رادمرد نماینده دانشگاه جامعه المصطفی در مالزی و تنی چند از شخصیت های مالایی حضور داشتند .

حوزه امام رضا(ع) در منطقه سری گومبک کوالالامپور واقع شده و هر روز کلاس های آموزش قرائت قرآن ، آموزش نماز ، اشنایی با احکام شرعیه در این حوزه برقرار است . مالزیایی های علاقمند مدت 10 سال است که با مراجعه به این حوزه مسایل مذهبی را فرا می گیرند.