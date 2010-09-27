دو اثر تاریخی در خراسان شمالی به موزه مردم شناسی تبدیل می شود

علی اکبر وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه مرمت حمام جاجرم یکی از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت و رئیس جمهور به استان است، افزود: مرمت این اثر تاریخی متعلق به دوره صفویان است که با اعتباری بالغ بر100 میلیون تومان در فاز نهایی مرمت داخل بنا قراردارد.



وی تصریح کرد: تا کنون اقداماتی همچون بام سازی اصلاح و تعویض آجرهای فرسوده، زیرسازی، سبک سازی، دیوارچینی و پله سازی ورودی حمام انجام گرفته است.

وحدتی با بیان اینکه پس از اتمام مرمت موزه مردم شناسی در این بنا راه‌اندازی می‌شود، گفت: طرح موزه فوق توسط مشاور مربوطه تهیه شده است.



وی همچنین به خبرنگار مهر گفت: حمام 150 ساله شهرستان فاروج نیز مرمت شده و به موزه مردم شناسی تبدیل خواهد شد.



معاون حفظ واحیا وثبت آثار تاریخی خراسان شمالی در خصوص روند پیشرفت این اثر دوره قاجاریه افزود: تاکنون بام سازی ومحوطه سازی حمام فاروج به اتمام رسیده است وهم اکنون مرمت داخل بنا درحال انجام است.



وی اعتبار تخصیص یافته برای مرمت داخل بنا را 100 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی ذکر کرد و ابزار امیدواری کرد که بزودی با اتمام مرمت داخل بنا نخستین موزه مردم شناسی شهرستان فاروج به بهره‌برداری می رسد.



حمام قدیمی جاجرم مربوط به دوره صفویان به شماره 22201 و حمام خزینه ای فاروج مربوط به عهد قاجار است که به شماره 23107 در ردیف آثار ملی به ثبت رسیده است.