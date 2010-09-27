تامین سلامت جامعه بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه یکشنبه در سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان اظهار داشت: تامین و نهادینه کردن سلامت در جامعه بدون مشارکت خود مردم در سیاست گذاری و همچنین اجرای برنامه های مختلف کاری غیرممکن است.

وی عنوان کرد: اگر تمام دستگاه های دولتی از همه امکانات خود برای یک برنامه و طرح خاص استفاده کرده ولی مردم در اجرای آن مشارکت نکنند، بدون شک این طرح و برنامه به شکست خواهد انجامید که با توجه به اهمیت سلامت در جامعه لازم است مشارکت و همکاری جدی مردم را جلب کرد.

استاندار کردستان بیان داشت: برنامه اصلی برای تامین سلامت و امنیت غذایی در استان کردستان باید متمرکز بر پیشگیری باشد، چرا که با این هدف می توان در هزینه اعتبارات در بخش درمان صرف جویی و نسبت به تقویت زیرساخت های دیگر این بخش در جامعه اقدام کرد.

شهبازی با اشاره به لزوم مشارکت تمام دستگاه های دولتی در بخش های بهداشت و درمان در استان کردستان گفت: تنها دانشگاه علوم پزشکی متولی سلامت و بهداشت در جامعه نیست بلکه همه بخش های دولتی و حتی نهادهای غیردولتی نیز در این بخش وظیفه دارند که مشارکت جدی و فعالانه ای داشته باشند.

وی در ادامه خواستار تسریع در بهره برداری و راه اندازی کشتارگاه صنعتی سنندج و تعطیلی کشتارگاه سنتی این شهر به دلیل مشکلات بهداشتی و زیست محیطی شد و بیان داشت: راه اندازی کشتارگاه صنعتی سنندج ضروری است و باید مسئولان دستگاه ها و سازمان های متولی این مهم از تمامی توان خود برای تسریع در این امر مهم استفاده کنند.

در ادامه سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان، در خصوص وضعیت مصرف ید در استان و همچنین برنامه های تربیت بدنی برای راه اندازی ایستگاه های ورزش صبحگاهی و حمایت از ادارات و سازمان های دولتی برای مشارکت کارکنان در برنامه های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.