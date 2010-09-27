به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با حضور مصطفی رحماندوست دبیر جشنواره، سیدصادق موسوی قائم مقام برگزاری جشنواره و سعید کرمی مدیرکل ارشاد همدان امروز یکشنبه چهارم مهر در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.



در ابتدای این نشست موسوی درباره دلایل اختصاص ندادن جوایز شعر، ماسک و گریم در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان یادآور شد: شاید لازم باشد شعر، ماسک، گریم، طراحی عروسک و عروسک‌ گردانی هم جایزه بگیرند. اما ما جشنواره تئاتر عروسکی را به صورت دو سالانه برگزار می‌کنیم که در آن تمامی جوایز بخش تئاتر عروسکی وجود دارد. در اکثر نمایش‌های جشنواره تئاتر کودک هم شعر و ماسک وجود ندارد از این رو نمی‌‌توان چنین جوایزی را اختصاص داد.



در ادامه رحماندوست در پاسخ به دلایل پرداخت کمک هزینه به گروه‌های نمایشی بعد از اجرای در جشنواره و بروز مشکلات بسیاری برای گروه‌ها به خاطر پرداخت نشدن کمک هزینه پیش از اجرای در جشنواره تأکید کرد: کمک هزینه باید قبل از سفر به همدان به گروه‌ها پرداخت می‌شد. امیدوارم سال آینده این اتفاق رخ دهد و اگر من سال آینده دبیر جشنواره باشم سعی می‌کنم این مشکل را برطرف کنم.



دبیر چند دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان درباره دلایل نپرداختن به تئاتر نوجوان و جایگاه آن در تئاتر ایران و جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اظهار داشت: ما تئاتر کودک و خردسال داریم ولی نوجوان نداریم. مشکل اصلی ما نبودن متن جاذب برای نوجوانان سپس کارگردانی و بازی مناسب برای گروه سنی نوجوان است. خیلی سعی کردیم طی سال‌های گذشته با قراردادهای پیش از تولید هنرمندان را راغب به تولید نمایش نوجوان کنیم ولی نشد. از این رو به جذب تئاتر‌های نوجوان خارجی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان پرداختیم.



این نویسنده و شاعر کودک و نوجوان، سن نوجوان را پر تنش دانست که نوشتن برای آن سخت است. رحماندوست افزود: واقعا جای تئاتر عاشقانه، فانتزی و فعال نوجوان در ایران خالی است.



وی درباره نبود بخش پژوهش در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تأکید کرد: ما نه تنها بخش پژوهش نداریم بلکه سه سال است سعی می‌کنیم که کارگاه‌های دائم آموزشی دایر کنیم ولی نمی‌شود. جشنواره نیازمند ستادی ثابت است تا کارگاه‌های آموزشی را برگزار کند. البته در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان کار مهمی انجام دادیم و طی پنج دوره اخیر 32 جلد کتاب تئوری برگزیده را منتشر و به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار داده‌ایم.



رحماندوست درباره همکاری وزارت آموزش و پرورش در تئاتر کودک و نوجوان و جشنواره تئاتر این گروه سنی یادآور شد: آموزش و پرورش ما به لحاظ آموزشی 100 سال عقب است. اگر این چنین نبود تئاتر یکی از برنامه‌های اصلی مدارس می‌شد. به غیر از وزیر جدید آموزش و پرورش با وزاری گذشته نیز صحبت کردم ولی به جایی نرسیدیم.



در ادامه مدیرکل ارشاد همدان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه‌ای با اداره‌کل آموزش و پرورش استان گفت: طی این تفاهم نامه قرار است به مدرسان مدارس در استان برای آموزش و تولید تئاتر در مدارس آموزش داده شود. این اولین گام در این راه است که در همدان برداشته می‌شود و امیدواریم که این گام باعث تعامل بیشتر در سطح کشور با وزارت آموزش و پرورش باشد.



در بخش دیگری از این نشست موسوی با اشاره به حمایت از اثر برگزیده جشنواره هفدهم برای اجرا در جشنواره‌های تئاتر کودک خارج از کشور درباره اجرای نمایش "سلطان و گاگول" کار مشترک ایران و آلمان که در اجرای عمومی با حاشیه‌هایی همراه بود گفت: با گروه به توافق رسیدیم که با برطرف کردن نکات مد نظر شورای نظارت و ارزشیابی کار را در جشنواره اجرا کنند.



وی درباره مشکلات مطرح شده از طرف گروه "سلطان و گاگول" در خصوص نبود حمایت لازم از تولید و اجرای این نمایش تأکید کرد: ما برای یک هفته اجرا 12 میلیون تومان به این گروه اختصاص دادیم که این مبلغ در تئاتر کودک و نوجوان بسیار قابل توجه است. بسیاری آثار با کیفیت دیگر هستند که با مبلغ شش میلیون تومان آن هم در مدت یک ماه به صحنه می‌روند.



هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از 7 تا 11 مهرماه در همدان برگزار می‌شود.