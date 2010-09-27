خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حکم ریاست محمد باقر خرمشاد بر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است و او طی روزهای آتی در این پست مشغول به کار می‌شود.

مهدی مصطفوی رئیس فعلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم‌اکنون در الجزایر به سر می‌ِبرد و قرار است پس از بازگشت به ایران، این سمت را تحویل خرمشاد دهد.

مصطفوی امروز به ایران بازمی‌گردد.

محمدباقر خرمشاد در حال حاضر معاونت پژوهشی وزارت امور خارجه را برعهده دارد.

پیشتر هم سیدمحمدحسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی با خبرنگار مهر، درباره احتمال تغییر ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفته بود: دوره رئیس فعلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شهریور ماه به پایان می‌رسد و آن موقع تصمیم لازم اخذ می‌شود و اگر قرار بر تغییر رئیس این سازمان باشد، همانند سایر تغییرات اعلام خواهد شد.