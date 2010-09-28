افزایش 20 درصدی مسافران مترو از ابتدای مهر

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرداخت 65 میلیارد تومان یارانه بلیت مترو در سال 89 اظهار داشت: بر خلاف اظهارات مسئولان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هنوز هیچ مبلغی بابت یارانه بلیت مترو تهران پرداخت نشده است.

وی افزود: به دلیل تاخیر در پرداخت یک میلیارد تومان اعتبار مصوبه مجلس برای ترخیص واگنهای مترو همچنان با حجم بالای مسافر و ترافیک در قطار شهری مواجه هستیم.

مدیر عامل متروی تهران با بیان اینکه از آغاز سال تحصیلی، حجم مسافران متروی تهران 20 درصد افزایش یافته است گفت: هم اکنون مترو با تمام واگنهای موجود فعالیت می کند اما ظرفیت جابه جایی مترو بیش از چهار میلیون مسافر است در حالی که اکنون روزانه دو میلیون مسافر جابه جا می شوند.

هاشمی اظهار داشت: در صورت تامین اعتبارات مصوب شده و ورود واگنهای جدید دیگر شاهد تاخیرها، ترافیک و تراکم مسافر نخواهیم بود.