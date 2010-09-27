به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت های دسته سنگین وزن مسابقات جهانی آنتالیا که با قهرمانی بهداد سلیمی همراه شد، رده بندی نهایی 70 کشور شرکت کننده برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن نیز از سوی فدراسیون جهانی وزنه برداری اعلام شد که طی آن تیم ملی وزنه برداری کشورمان با کسب 6/97 امتیاز، پس از تیم های چین، لهستان، روسیه، ازبکستان و کوبا در مکان ششم دنیا قرار گرفت.



در این دوره از رقابت‌ها مرتضی رضاییان در دسته 69 کیلوگرم 1/0 امتیاز برای ایران به دست آورد، کیانوش رستمی در 77 کیلوگرم 22 امتیاز کسب کرد. اصغر ابراهیمی و محمدرضا براری هم در اوزان 94 و 105 کیلوگرم با کسب عناوین چهاردهمی شان، هر یک 1/13 امتیاز کسب کردند و سرانجام در در دسته 105+ کیلوگرم بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی به صورت مشترک 2/49 امتیاز برای ایران به دست آوردند تا در مجموع تیم ملی وزنه برداری ایران با5/97 امتیاز، پس از سال ها عنوان ششمی رقابت‌های قهرمانی جهان را از آن خود کند.



به این ترتیب تیم ملی وزنه برداری ایران با قرار گرفتن در بین 6 تیم اول جهان، بیشترین امتیاز لازم را برای کسب سهمیه المپیک 2012 را جمع آوری کرد. بخش دوم امتیازهای کسب سهمیه المپیک لندن در رقابت‌های قهرمانی جهان سال آینده در پاریس بین تیم‌های شرکت کننده توزیع خواهد شد. تیم ایران در صورتی که با مجموع امتیازهای سال آینده یکی از پله‌های اول تا ششم جهان را کسب کند، می‌تواند با 6 سهمیه در بخش مردان بازی‌های المپیک لندن شرکت کند.



در پایان رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان در ترکیه، چین با 152 امتیاز قهرمان شد. لهستان با 132 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و روسیه با 123 امتیاز سوم شد.