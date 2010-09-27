1200 نخبه جوان با رئیس جمهور دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین همایش ملی نخبگان جوان از 13 تا 15 مهرماه توسط بنیاد ملی نخبگان و با حضور شخصیت ها و مسئولان بلندپایه کشور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

برگزاری جلسات نخبگان با حضور مسئولان بلندپایه کشور و نیز جلسات موازی با برخی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در محضر نمایندگان مجلس از جمله برنامه های پیش بینی شده در این همایش است در این جلسات تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور از نزدیک با نظرات، دیدگاه ها و مشکلات نخبگان جوان کشور آشنا خواهند شد.

در روز 14 مهرماه یعنی دومین روز برگزاری این همایش رئیس جمهور در سالن اجلاس حضور خواهد داشت و در خصوص مسایل مطرح شده از سوی نخبگان بحث می شود.