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۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۳۵

در همایش ملی نخبگان/

1200 نخبه جوان با رئیس جمهور دیدار می کنند

1200 نخبه جوان با رئیس جمهور دیدار می کنند

یک هزار و 200 نخبه جوان 14 مهرماه در دومین روز همایش ملی نخبگان با رئیس جمهور دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین همایش ملی نخبگان جوان از 13 تا 15 مهرماه توسط بنیاد ملی نخبگان و با حضور شخصیت ها و مسئولان بلندپایه کشور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

برگزاری جلسات نخبگان با حضور مسئولان بلندپایه کشور و نیز جلسات موازی با برخی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در محضر نمایندگان مجلس از جمله برنامه های پیش بینی شده در این همایش است در این جلسات تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور از نزدیک با نظرات، دیدگاه ها و مشکلات نخبگان جوان کشور آشنا خواهند شد.

در روز 14 مهرماه یعنی دومین روز برگزاری این همایش رئیس جمهور در سالن اجلاس حضور خواهد داشت و در خصوص مسایل مطرح شده از سوی نخبگان بحث می شود.

کد مطلب 1159344

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