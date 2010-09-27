تصادف سنگین در عوارضی کرج 10 کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بامداد دوشنبه یک دستگاه تریلی اسکانیا در برخورد با یک دستگاه اتوبوس مسافربری موجب کشته شدن 10 نفر و مجروحیت 29 نفر شد.

ساعت شش صبح دوشنبه یک دستگاه تریلی اسکانیا در حوالی عوارضی اتوبان کرج از پشت به یک اتوبوس مسافربری برخورد کرد و موجب بروز تصادف سنگین شد.

فرمانده پلیس راه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اتوبوس مسافربری از مبدا بانه به سمت تهران در حرکت بوده که خودروی اسکانیا از پشت با آن برخورد می کند.

فرسوده بودن تریلی از عوامل تصادف است

سردار محسن بیگی ادامه داد: فرسوده بودن تریلی و ناتوانی راننده در کنترل، عامل حادثه فوق بوده است.

مسئول امداد و نجات استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در محل حادثه اظهار داشت: 29 مجروح این حادثه به چهار بیمارستان کرج منتقل شده اند.

داوود رجبی افزود: بیمارستانها امام خمینی (ره)، البرز و شهید مدنی کرج و چند بیمارستان در تهران کار مداوای مجروحان حادثه را برعهده دارند.

مجروحان بدحال با بالگرد به بیمارستانهای تهران منتقل شدند

وی همچنین از انتقال مجروحان بد حال این حادثه توسط یک دستگاه بالگرد هلال احمر به بیمارستانهای تهران خبر داد.

از ابتدای وقوع این حادثه ماموران آتش نشانی، هلال احمر، راه و ترابری و نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی بلافاصله در صحنه حضور پیدا کرده و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.