داروی وارداتی بیماران ام اس ارزان شد

دکتر احمد شیبانی در خصوص پیگیریهای وزارت بهداشت در مورد ارزان شدن داروی خارجی "آوانکس" برای بیماران ام اس به خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت به دنبال اعتراض بیمارانی که از این نوع دارو استفاده می کنند، با رایزنی هایی که انجام داد توانست قیمت دارو را پایین بیاورد.

چندی قبل برخی از خانوادههای بیماران ام اس خواستار پاسخگویی وزارت بهداشت به گرانی 200 هزار تومانی قیمت داروی خارجی آوانکس شدند.

قیمت این داروی وارداتی از 220 هزار تومان به 420 هزار تومان رسید که این میزان پرداخت برای مصرف یک ماه بیماران مبتلا به ام اس است.

شیبانی با تاکید بر حمایت از داروهای تولید داخل گفت: با توجه به اینکه داروی ایرانی "سینووکس" از نظر کمی و کیفی پاسخگوی نیاز بیماران است و برای حمایت از تولید داخل، یارانه داروی داخلی و خارجی این بیماران یکسان شده است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در عین حال تصریح کرد: وزارت بهداشت تصمیم گرفت برای آن دسته از بیمارانی که به دنبال یکسان شدن یارانه داروی وارداتی و تولید داخل قادر به پرداخت قیمت داروی خارجی نیستند قیمت این دارو را به میزان قابل توجهی پایین بیاورد.

شیبانی با تاکید بر اینکه هم اکنون قیمت داروی ایرانی و خارجی ام اس تفاوت چندانی ندارد، افزود: مقداری از این کاهش قیمت توسط شرکت وارد کننده و تولید کننده داروی آوانکس انجام شد و مقداری هم از یارانه دارو اصلاح شد تا مشکلی در تهیه این دارو برای بیماران وجود نداشته باشد.