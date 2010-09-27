نفوذ فرهنگی صهیونیسم به قلب کشورهای عربی/ توطئه جدید اسرائیل در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه العرب الیوم اردن امروز در مقاله ای که به قلم " اسلام سمحان" به تحریر درآمد به بررسی تلاش صهیونیست ها برای ورود به صحنه فرهنگی کشورهای عربی و در حقیقت عادی سازی فرهنگی عربی - صهیونیستی پرداخت.

دراین مقاله که با عنوان " مراکز فرهنگی اسرائیلی در کشورهای عربی" به چاپ رسید نویسنده در ابتدا به نظرسنجی یک خبرنگار عرب زبان درباره عادی سازی فرهنگی بین اعراب و اسرائیل پرداخت. دراین نظر سنجی که قرار است از طریق یکی از پایگاه های خبری عربی منتشر شود مشخص شد که موسسات صهیونیستی در نظر دارند تا در همه کشورهای عربی مراکز فرهنگی با هدف محقق شدن آنچه که تبادل فرهنگی بین اعراب و اسرائیلی ها نامیده اند، بنا نهند.

این خبر بعد از آن منتشر شد که "جبرائیل روزبنام" مدیر مرکز آکادمی اسرائیل در قاهره گفت: به زودی مرکز فرهنگی تل آویو در همه پایتخت کشورهای عربی با هدف نزدیکی دیدگاه ملت های عربی و اسرائیلی ها افتتاح می شود.

وی مدعی شد: بی هیچ چون و چرایی صلح بین اسرائیل و اعراب برقرار می شود و هر انسان از فرهنگی برخوردار است که هرگز نمی تواند تنها زندگی کند و هرکس که فرهنگی را تحریم کند قطعا زیان خواهد داد.

"اسلام سمحان" نویسنده این مقاله درادامه با لحنی انتقاد آمیز به سران کشورهای عربی نوشت: بعید نیست که طی سال های آتی بشنویم که سفارتخانه های دشمن صهیونیستی به شکل پنهان یا آشکار در کشورهای عربی وجود دارد و به شکلی مستقیم درحال فعالیت های فرهنگی خود هستند تا درحقیقت فکر وجود این دشمن صهیونیستی را به ما بفهمانند و همچنین بر این مسئله تاکید کنند که ما اعراب راهی به جز پذیرفتن و تعامل با این رژیم غاصب نداریم و این اقدامات تنها برای "تحکیم نقاط مشترک فرهنگی" با رژیم صهیونیستی است که براساس اصل کشتار دسته جمعی تشکیل شده است.

این نویسنده در پایان می نویسد: دراین مقاله خبر تاسیس مراکز فرهنگی را آوردیم شاید کشورهای عربی برای ممانعت از تاسیس چنین مراکزی دست به کار شوند.