یک اوکیناوایی؛ سربازان آمریکایی با ما بسان سگ رفتار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس 24، پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در اوکیناوا تاسیساتی نظامی است که برای چند دهه است که در این جزیره جای خود را محکم کرده است.

بر اساس توافقنامه امنیتی ماه می سال 2006 میلادی میان وزرای دفاع و امور خارجه دولتهای پیشین ژاپن و آمریکا، ایالات متحده 47 هزار نیرو در سراسر ژاپن مستقر کرده که بیش از نیمی از آنها در پایگاهی در جزیره اوکیناوا حضور دارند و این نیروها تاکنون مشکلات عدیده ای را برای ساکنان این جزیره به وجود آورده اند.



نظامیان آمریکایی حاضر در ژاپن مشکلات زیادی را برای مردم این کشور پدید می آورند که بغرنج ترین آنها تجاوز به زنان و دختران ژاپنی است.



این جزیره یکی از فقیرترین استانهای ژاپن است و یارانه هایی که دولت مرکزی به آن پرداخت می کند نقشی مهم در اقتصاد این منطقه دارد.



توریسم و درآمد حاصله از حضور نیروهای آمریکایی در این استان هم از دیگر مواردی است که پیچیدگی مسائل این جزیره را بغرنج تر کرده، اما حضور سنگین نظامی در این استان خشم عمومی را بر انگیخته است و شما هر روز صدای "نظامی به خانه ات برگرد"را در مقابل پایگاه نظامیان آمریکا در اوکیناوا تحت عنوان "فوتنما"می شنوید.



یکی از شهروندان این جزیره که با در دست داشتن پلاکاردی در برابر این پایگاه شعار "نظامی به خانه ات باز گرد" را می دهد، می گوید: هدف ما ناراحت کردن آمریکایی هاست هدف بلند مدت ما این است که آنها این پایگاه را به آمریکا ببرند. ما از زمان جنگ جهانی دوم از دست سربازان آمریکایی رنج می بریم. ما از سوی آمریکایی ها به صورت مستعمره اشغال شده ایم. آنها با ما مانند سگ رفتار می کنند. حقوق ما تضین نشده است.

نگهبانانی که در بیرون از این پایگاه ایستاده اند از تمام تظاهر کنندگان فیلم می گیرند، اما هیچ دوربینی نمی تواند وارد این پایگاه شده و یا از آن فیلم بگیرد و هرگونه درخواست برای مصاحبه رد می شود.



"توشیو تاکاشی" یک بازنشسته اهل این جزیره به فرانس 24 می گوید: قبل از جنگ، تمام زمین پایگاه متعلق به مردم منطقه بود مردم اینجا زندگی می کردند و به خاطر جنگ بود که این زمین را از ما گرفتند ما از مالکیت بر زمین هایمان محروم شدیم و هم اکنون ما خواهان بازگشت آن هستیم.



نخستین نیروهای آمریکایی در آوریل 1945 در آغاز نبرد اوکیناوا به اینجا رسیدند که در این جنگ 94 هزار نفر از غیر نظامیان این جزیره کشته شدند. آمریکایی ها با برافراشتن پرچم خود در این جزیره ادعای پیروزی کردند و ارتش از آن زمان این منطقه را ترک نکرده و اوکیناوا تا 1972 تحت اشغال آمریکا بود، اما اکنون 38 سال پس از آن زمان که جزیره به ژاپن بازگردانده شد سپری می شود، اما پایگاه ها هنوز درست در مناطق پر جمعیت باقی است. ساکنان محلی حضور سنگین نظامیان آمریکایی در مناطق سکونت خود را "کابوس" می دانند.



"کیکو تایرا" که به همراه همسر خود در چند متری این پایگاه زندگی می کند حضور این پایگاه را مسببی برای مشکلات خود می داند.



وی می گوید: پرواز تعداد زیادی هواپیماهای آمریکایی و فرود آنها دراین پایگاه روزانه مشکلات فراوانی را به سبب بروز سر و صدا و شلوغی به بار می آورد.



ساکنان بر این باورند که این پایگاه برای زندگی آنها خطرناک است زیرا که در گذشته در اوت 2004 یک بالگرد در هنگام پرواز به دانشگاه گینوان برخورد کرد. گرچه در آن حادثه کسی کشته نشد، اما رویکرد ارتش آمریکا در قبال این جامعه خشم افکار عمومی را بر انگیخته است.



"یاساکونی انوکاوا" یکی از شاهدان این ماجرا که در کنار درخت یادبود این رویداد و برخورد چرخ بال به دانشگاه ایستاده و به تصاویر واقعه نگاه می کند، می گوید: نظامیان آمریکایی به هیچ کدام از روزنامه نگاران و عکاس های اجازه دسترسی به مکان برخورد را ندادند. به کسی اجازه عبور از حصارهایی که نظامیان ایجاد کرده بودند داده نشد. حتی به رئیس دانشگاه، شهردار شهر، و معاون فرماندار هم چنین اجازه ای را ندادند.



"زنشین تاکامین" رئیس مجمع اوکیناوا در سخنانی در بین تظاهر کنندگان در این باره می گوید: پایگاه آمریکایی در اینجا سبب بروز جنایتهای بسیار شده است. از زمان بازگشت اوکیناوا به ژاپن در سال 1972 تا کنون 5 هزار و 634 جنایت در این جزیره رخ داده است که سربازان آمریکایی مرتکب آنها شده اند که همگی بر اساس توافق بر اساس قوانین آمریکا محاکمه می شوند. شهروندان اوکیناوا از هر دو یا سه روز یکبار آسیب می بینند. قوانین اساسی آمریکا از حقوق ساکنان حمایت نمی کند و حقوق ما شدیداً تهدید می شود.



"توشیو ایکه میاگی" که از قربانیان ژاپنی دفاع می کند و نظامیان آمریکایی مرتکب جنایت را تحت تعقیب کیفری قرار می دهد می گوید: جنایتهایی که نظامیان آمریکایی مرتکب می شوند باید از سوی دادگاههای ژاپنی مورد رسیدگی قرار گیرد. اما بر اساس یک توافق غیر رسمی بین توکیو و واشنگتن چنین اجازه ای به ما داده نمی شود.



وی می گوید: در بسیاری از موارد، آمریکایی ها نباید از سوی دادگاههای ژاپنی مورد بازپرسی و محاکمه قرار گیرند. که این بر اساس یک توافق پنهانی قید شده است. بین سالهای 1953 و 1957 رسیدگی به 97 درصد از موارد از سوی دولت ژاپنی ممانعت شده تقریباً هر روز در اوکیناوا پلیس فردی را دستگیر می کند، اما خیلی زود آزاد می شود.



دولت سابق ژاپن وعده داده بود تا این پایگاه را به بیرون از جزیره و کشور انتقال دهد، اما پس از آنکه در این وعده موفق نشد کناره گیری کرد و "نائوتو کان" نخست وزیر جدید ژاپن وعده داده است تا این ماموریت را به اتمام برساند.



پرونده ای که پرونده بسیاری از سیاستمداران را پیچیده است هنوز ادامه دارد و رنج ساکنان آن بیش از همیشه رنج آور شده است.