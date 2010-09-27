جیرجیرکها میهمانان دائمی سینماهای کهگیلویه و بویراحمد!

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امسال نیز چون سالهای گذشته جوانان این استان اوقات فراغت تابستان خود را بدون سینما گذراندند تا همچنان خیابانهای شهر فقط محل پرکردن زمان فراغتشان باشد.

آنان از کنار بقایای سینماها که می گذرند، حسرت روزهایی را می خورند که سالنهای سینما مملو از تماشاگران بود اما اینک جز صدای جیرجیرکها صدای دیگری شنیده نمی شود و خاک و غبار تنها نمایشی است که هر روز و هر ساعت بر پرده سینماها اکران می شود.

در روز سینما مسئولین هم تازه یادشان می آید سینما نداریم و برای توسعه سینما و احداث سینمای مدرن نسخه ها می پیچند و وعده ها می دهند و بر صفحه کاغذها و پشت تریبونها، سالنهای مجلل و مدرن با امکانات پیشرفته ساخته می شود و پس از آن همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود و اما روز سینمای دیگری که سر می رسد تازه باز یادشان می آید که سینما نداریم.

سینمای یاسوج، سینمایی که پارکینگ شد

حدود سه سال پیش بود که ساختمان سینمای همیشه تعطیل یاسوج با هدف ساخت سینمایی مدرن و جدید در پنج طبقه، تخریب شد.

در آن روز مسئولان از احداث مجتمع فرهنگی و هنری و سالن سینما تا دو سال آینده خبر دادند اما نه تنها هیچ سالن سینمایی ساخته نشد بلکه زمین آن نیز به پارکینگ تبدیل شد.

چندی پیش نیز یکی از مسئولین شهرداری یاسوج گفته بود: "شهرداری این شهر هیچ برنامه ای برای احداث سالن سینما در این زمین ندارد و در این زمین مجموعه ای تجاری احداث می شود."

معاون فرهنگی شهرداری یاسوج گفته بود: "قرار است مجموعه ای فرهنگی و هنری شامل سالن سینما و آمفی تئاتر در منطقه چشم نباتی یاسوج ساخته شود که عملیات احداث آن امسال آغاز می شود."

این خبر آب پاکی بود بر شهروندانی که در انتظار احداث و بازسازی تنها سینمای شهر یاسوج بودند. شهروندانی که هنوز هم به رغم تبدیل شدن محل این سینما به پارکینگ، این خیابان را "خیابان سینما" می نامند.

سینمای گچساران، سینمایی در آستانه مصادره بانک

سینمای گچساران نیز حال و روز بهتری از سینمای یاسوج ندارد. این سینما گرچه به پارکینگ و یا چیزی شبیه آن تبدیل نشده اما در شرف مصادره از سوی بانک قرار دارد.

متصدیان سابق این سینما چندین سال پیش جهت تجهیز آن، تسهیلات بانکی از یکی از بانکهای استان دریافت کردند اما اقساط وام را پرداخت نکردند تا با گذشت نزدیک به یک دهه از آن زمان، بانک تنها راه بازگشت پول خود را در مصادره سینما بداند.

سینمای دهدشت، در گیرودار سینما یا تالار مجالس

سینما دهدشت که تنها سینمای بخش خصوصی استان نیز است پس از چندین سال از تعطیلی امسال به صورت نیمه فعال بازگشایی شد به طوریکه یک طبقه از آن به تالار عروسی و طبقه ای دیگر به سینما اختصاص یافت.

اما این سینما از یک ماه پیش دوباره تعطیل شد و به گفته مسئولین آن، وضعیت کنونی سینمای دهدشت مناسب نیست.

وعده ای که محقق نشد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سال گذشته در جمع خبرنگاران جهت دهی فعالیتهای سینمایی به سمت استانها را از اولویت برنامه های معاونت سینمایی عنوان کرد و گفت: بنابراین بازسازی، نوسازی و در صورت نیاز احداث سینما در استانها در دستورکار قرار می گیرد.

حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه دولت تاکید ویژه ای برای تولید بیشتر فیلمهای سینمایی در سطح کشور دارد بنابراین گسترش سینماها برای اکران مناسب این فیلمها ضرورت دارد.

وی در خصوص عدم وجود سینما در کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: دولت ساخت سینما را در سطح کشور به بخش خصوصی واگذار کرده اما به دلیل اینکه این کار از توان بخش خصوصی در این استان خارج است، دولت اقداماتی را در این راستا انجام می دهد.

با گذشت حدود هشت ماه از آن وعده وزیر، هنوز دولت هیچ کاری را در این خصوص در استان کهگیلویه و بویراحمد که از جوانترین استانهای کشور نیز به شمار می رود انجام نداده و در مصوبات سفر سوم دولت به استان نیز مصوبه ای در خصوص سینماهای استان دیده نشد.