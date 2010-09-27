توافق سه گانه درباره نخست وزیری مالکی/ از ریاست جمهوری دست نمی کشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "جلال طالبانی" در گفتگو با الحیات اظهار داشت: گذشتن از مالکی در مسئله تشکیل دولت عراق مسئله آسانی نیست و من دور از ذهن نمی دانم که وی بتواند موافقت جریان صدر را نیز بدست آورد.

وی با اشاره تایید نخست وزیری نوری المالکی در دولت جدید عراق در بعد منطقه ای و فرامنطقه ای افزود: در اینجا توافقی بدون هماهنگی میان واشنگتن، تهران و دمشق در مسئله نخست وزیری مالکی وجود دارد.

وی تاکید کرد: این سه کشور بدون هرگونه هماهنگی میان خود، وی را برای نخست وزیری ترجیح می دهند.

رهبر ائتلاف کردستان عراق در ادامه با اشاره به شایعاتی که اخیرا در زمینه کنار رفتن وی از ریاست جمهوری عراق در دولت جدید مطرح شده است، افزود: من از ریاست جمهوری عقب نمی کشم زیرا هم اکنون اجماعی در این مسئله وجود دارد که طالبانی باید رئیس جمهور شود.

طالبانی در ادامه افزود: حتی اگر من اخیرا در اظهاراتم گفته باشم که پست ریاست جمهوری قابل مذاکره است، باید به این مسئله اذعان کرد که ائتلاف کردستان از ریاست جمهوری کوتاه نخواهد آمد.