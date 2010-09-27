مقاومت در بهترین شرایط است / حزب الله دنبال انتقام جویی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار لبنان ،"شیخ نعیم قاسم" تاکید کرد: اتهام زنی به برخی اعضای حزب الله به بهانه دادگاه بین المللی حریری با هدف نابودی مقاومت مطرح می شود.

وی افزود : نمی توانند مقاومت را نابود کنند، زیرا با خون شهداء به وجود آمده و ما تا آخرین قطره خون خود از آن پاسداری خواهیم کرد؛ هنگامی که مقاومت هدف قرارگیرد یعنی لبنان و منطقه هدف قرار گرفته است.

قاسم تصریح کرد: مقاومت در بهترین شرایط قرار دارد و یاوه گویی برخی تاثیری بر آن ندارد و مقاومت به مسیر خود مصمم تر از قبل ادامه خواهد داد.

معاون دبیرکل حزب الله در ادامه گفت : خواسته های ما در دو محور است : نخست محاکمه شاهدان دروغین و حامیانشان و دیگری متهم کردن اسرائیل از طریق شواهد.

وی اظهار داشت : محاکمه شاهدان راه روشن شدن حقیقت است، اما چرا پرونده آنها باز نمی شود؟ چرا گامهای عملی برداشته نمی شود؟ واضح است که هدف اتهام زدن به حزب الله در راستای حمله به مقاومت است.

قاسم تاکید کرد: ما با مطرح کردن شاهدان دروغین به دنبال انتقام کشی از کسی نیستیم و نمی خواهیم طرحهای دیگران خدمت کنیم، هدف ما از طرح این موضوع روشن شدن واقعیت است.

وی ضمن تاکید بر حمایت از مواضع رئیس جمهوری لبنان گفت : ما از موضع رئیس جمهور که میان مقاومت و تروریسم تفاوت قائل شد، حمایت می کنیم .

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: رئیس جمهور اعلام کرد که لبنان حق دارد به دنبال آزادی اراضی خود باشد و این به مفهوم آن است که مقاومت بهترین راه مقابله با رژیم صهیونیستی است.

