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۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۹

هفته ششم لیگ برتر/

منچستریونایتد متوقف شد

منچستریونایتد متوقف شد

تیم فوتبال منچستریونایتد مقابل بولتون متوقف شد تا هفته ناکامی بزرگان لیگ برتر انگلستان کامل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب در هفته ششم رقابت های لیگ برتر در زمین بولتون واندرز با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شد. برای بولتون زاک نایت (6) و پتروف (67) گل زدند و دو گل من یونایتد را نانی (23) و مایکل اوون (74) به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* ولورهمپتون یک - آستون ویلا 2
* نیوکاسل یک - استوک سیتی 2

جدول رده بندی:
1- چلسی 15 امتیاز
2- منچستریونایتد 12 امتیاز
3- آرسنال 11 امتیاز - تفاضل گل 9+
4- منچسترسیتی 11 امتیاز - تفاضل گل 5+
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18- ویگان اتلتیک 5 امتیاز
19- وستهام یونایتد 4 امتیاز
20- اورتون 3 امتیاز

کد مطلب 1159368

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