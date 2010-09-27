منچستریونایتد متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب در هفته ششم رقابت های لیگ برتر در زمین بولتون واندرز با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شد. برای بولتون زاک نایت (6) و پتروف (67) گل زدند و دو گل من یونایتد را نانی (23) و مایکل اوون (74) به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* ولورهمپتون یک - آستون ویلا 2

* نیوکاسل یک - استوک سیتی 2

جدول رده بندی:

1- چلسی 15 امتیاز

2- منچستریونایتد 12 امتیاز

3- آرسنال 11 امتیاز - تفاضل گل 9+

4- منچسترسیتی 11 امتیاز - تفاضل گل 5+

----------------------------------------------

18- ویگان اتلتیک 5 امتیاز

19- وستهام یونایتد 4 امتیاز

20- اورتون 3 امتیاز